„Kdybych dnes dělal Deus Ex, vypadal by jinak. Teď je to spíš dokument,“ říká legendární vývojář

Kultovní kyberpunk Deus Ex nezažívá nejzářnější období. Pokračování s Adamem Jensenem Embracer kvůli škrtům zařízl, takže se dokončení trilogie nejspíš nikdy nedočkáme. Nový díl díl s novým hrdinou v nové době je snad ještě vzdálenější než The Elder Scrolls VI. Naštěstí se díky práci různých modderů můžeme vracet k tomu vůbec nejlepšímu Deus Exu – k prvnímu z roku 2000, který žánr immersive sim vypiloval k dokonalosti.

A můžeme být rádi, že taková hra vůbec vznikla, protože dle slov legendárního tvůrce Warrena Spectora k tomu vůbec nemuselo dojít, kdyby byly geopolitické okolnosti jiné - třeba dnešní. „Nechápu, proč Embracer Deus Ex opustil. Podle mě je hratelností pořád relevantní, akorát potřebuje zasadit do současného světového kontextu,“ říká v rozhovoru pro PC Gamer a naráží na témata, kterými byl první díl aktuální.

„Y2K bylo za rohem, začínal vývoj AI, všude se šířily konspirace a terorismus, bioinženýrství bylo v plenkách a pracovalo se na první techno-augmentaci. Vše bylo součástí zeitgeistu, takže postavit na těchto tématech hru bylo naprosto logické,“ vyjmenovává Spector.

„Upřímně, kdyby dneska vznikl Deus Ex, mohl by to být dokument. Ani já bych dnes nestvořil stejnou hru jako v roce 2000, kdy všechna ta témata vypadala jako uvěřitelné sci-fi. Šli bychom po mnohem aktuálnějších a relevantnějších otázkách,“ říká legendární vývojář, který mimo jiné stojí například za sérií System Shock.

Možná to je skvělá příležitost oprášit odznak UNATCO a připomenout si, nakolik se tehdy Spector s týmem trefil. Kolik skutečných geopolitických hrozeb a spiknutí skutečně odhalil. Deus Ex zestárl s grácií, a pokud jej znáte nazpaměť, můžete si hru zpestřit třeba modifikací Revision, která přidává spoustu nového.

A na čem Spector momentálně pracuje? Po poradní roli u vývoje Systom Shocku 3, než vývoj prošel restartem u Tencentu, se pustil do vlastní značky Argos: Riders of the Storm. Opět má jít o immersive sim, ale tentokrát v multiplayeru. Mistr oboru, jak je u něj zvykem, drží karty velmi blízko u těla a neprozrazuje moc dalších informací.