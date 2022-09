Za zrušení MMO Pána prstenů mohlo nefungující „spojenectví“ Amazonu a Tencentu

8. 9. 2022 13:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Herní studia Amazonu to v posledních letech neměla jednoduché. Spousta oznámených projektů byla zrušena ještě předtím, než vůbec dostaly šanci, jeden byl zrušený krátce poté, co dostal šanci a teprve o dvou projektech – New World a Lost Ark – se dá hovořit jako o velkých úspěších, byť u druhého jmenovaného figuroval Amazon spíše jako vydavatel.

Mezi zrušenými a nikdy nespatřenými projekty bylo i očekávané MMO podle Pána prstenů, které společnost Amazon vyvíjela spolu s čínským studiem Leyou a společností Middle-earth Enterprises. Všechno bylo dost možná růžovoučké, než do trojice spolupracujících firem vstoupil čtvrtý subjekt, notoricky známý Tencent.

Studio Leyou mělo za dobu své existence spoustu nabídek k odkoupení, mezi nimiž nechyběly Perfect World a údajně i Sony, ale teprve až s Tencentem si zakladatelé skutečně plácli. Stalo se tak v prosinci roku 2020 a akvizice vyšla Tencent na krásných 36,8 miliardy korun.

Tento krok natolik zkomplikoval probíhající vývoj MMO Pána prstenů, že jsme o čtyři měsíce později dostali informaci o jeho úplném zrušení. Nyní dostáváme díky Gamespotu a jeho rozhovoru s šéfem odvětví Amazon Games Christophem Hartmannem nové informace o tom, co skutečně stálo za zrušením hry.

Společnost Middle-earth Enterprises měla podle Hartmanna ve smlouvě zahrnutou klauzuli, která jí zajišťovala právo ukončit poskytování licence na Pána prstenů v případě, že jeden z jejích partnerů, tedy Amazon či Leyou, bude odkoupený jinou společností. Leyou bylo odkoupené a Middle-earth Enterprises svého práva využilo.

Vše se tím zastavilo, ale ještě to neskončilo. Podle Hartmanna bylo možné přijít s něčím, co by zajistilo pokračování vývoje hry, ale vyjednávání se protahovala a Amazon nakonec od projektu sám odstoupil.

„Nabízela se samozřejmě možnost, že bychom nějak spolupracovali s Tencentem, ale myslím si, že jsme až příliš velké společnosti na to, aby mezi námi mohlo vzniknout skutečné partnerství, kde oni vlastní licenci a my vyvíjíme hru. Proto jsme se rozhodli, že bude lepší na tomto nespolupracovat. Pak jsme se ještě pokoušeli něco vymyslet na obou stranách, ale táhlo se to až příliš dlouho,“ objasnil situaci Hartmann.

Amazon tímto přišel o velmi zajímavou příležitost mít venku velké MMO v době, kdy celý svět řeší jeho nový seriál Pán prstenů: Prsteny moci, jehož sláva by videohře mohla přinést nové hráče. Ale i bez této hry od Amazonu fanoušci mají a budou mít co hrát, co se týče světa Pána prstenů.

Stařičké MMO The Lord of the Rings Online je ještě stále populární, a dokonce se dočká nového rozšíření. Dále čekáme na odloženou plíživou adventuru The Lord of the Rings: Gollum, chystá se budovatelský survival The Lord of the Rings: Return to Moria, mobilní sběratelská tahovka Heroes of Middle-earth od EA a tvůrci filmových triků Jacksonovy trilogie Pána prstenů také něco chystají.

Tím to ale pravděpodobně ani zdaleka nekončí. Ještě to není ani měsíc, co společnost Embracer Group zakoupila práva na Pána prstenů, od čehož si vedle dalších filmů máme slibovat i příval nových her. Teď jen doufat, že aspoň nějaká z chystaných her bude stát za to.