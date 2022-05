Autoři úspěšného Star Wars: Galaxy of Heroes chystají hru ze světa Pána prstenů

10. 5. 2022 12:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Fanoušek Tolkiena, který by se chtěl vrátit do Středozemě v nějaké pěkné videohře, nemá zas tolik možností, jak to provést. Pokud se mu nechce mířit hodně daleko do minulosti, nezbývá mu než hopsat po Temné věži v Shadow of War nebo trpělivě čekat, jestli něco použitelného vzejde z Golluma. No a nebo si počká na léto a Heroes of Middle-earth.

Společnost Electronic Arts se někdy v letních měsících chystá spustit regionálně limitované beta testování téhle nové mobilní hry, kterou má na svědomí studio Capital Games. To můžete nejspíš znát jako autory Star Wars: Galaxy of Heroes – a oba tituly budou kromě podobného názvu zjevně sdílet i herní mechanismy.

zdroj: Foto: Electronic Arts

Heroes of Middle-earth má totiž být sběratelskou hrou, v níž získáváte čím dál tím větší množství slavných postav a pak je používáte jako hrdiny v taktických tahových soubojích. Otevíráte tedy truhličky, vypadne vám třeba Théoden a Thranduil, tak je dáte dohromady do jednoho týmu a vydáte se plnit questy, za což získáte herní měnu, za kterou nakoupíte víc truhliček, z nichž vám vypadne víc hrdinů…

Pokud to bude vypadat podobně jako v Galaxy of Heroes, dá se předpokládat, že z truhliček budou kromě dobráků Gandalfova střihu padat i záporáci. V předaleké galaxii si můžete vytvořit družinku z Palpatina, Darth Vadera a Kylo Rena, ve Středozemi se nabízí možnost vyslat vstříc dobrodružství milou partičku ve složení Saruman, Gríma Červivec a Černokněžný král.

Tvůrci kromě sbírání postaviček a tahových bojůvek slibují také „vyprávění, které vás vtáhne“, což zní jako zajímavá výzva. Jak ve jménu velikého Ilúvatara chcete vystavět jakýkoliv příběh na kostře hry, která vám už ze své podstaty musí nabídnout tvorbu naprosto nesmyslných skupinek hrdinů? Můj profesionální odhad je, že on ten příběh nakonec zas až tak moc vtahující a napínavý nebude.

Ať už si o hrách podobného stylu myslíte cokoliv, od Capital Games rozhodně můžeme očekávat tříáčkový, filmy inspirovaný vizuál – Galaxy of Heroes na poměry mobilních her vypadá velmi dobře. A kdo ví, třeba se EA dohodne s Amazonem ohledně integrace nových hrdinů z připravovaného seriálu Prsteny moci…

Asi není třeba dodávat, že Heroes of Middle-earth budou free-to-play a že si nevyhnutelnou spoustu herních měn a surovin budete moct dokoupit za skutečné peníze.