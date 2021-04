Chystané MMORPG ze světa Pána prstenů bylo zrušeno

18. 4. 2021 16:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Amazonu se na poli počítačových her nedaří. Během sedmi let existence svojí herní divize nevydal ani jednu úspěšnou hru, nadějné MMORPG New World několikrát odložil a řadu dalších projektů musel úplně zrušit.

To se bohužel týká i titulu pravděpodobně ze všech nejočekávanějšího – masivně multiplayerové hry ze světa Pána prstenů. S informací přišel investigativní novinář Jason Schreier v článku pro server Bloomberg a její pravdivost potvrdil mluvčí společnosti.

Za konec projektu může skutečnost, že čínské studio Leyou Technologies, které hru vyvíjelo spolu s Amazonem, bylo v prosinci zakoupeno gigantickým vydavatelstvím Tencent. Následná jednání mezi Tencentem a Amazonem nikam nevedla, a tak byl projekt zrušen. Zaměstnanci Amazonu, kteří se na něm podíleli, budou podle Schreiera převeleni na jiné úkoly.

Je možné, že se Amazon k hernímu Pánovi prstenů nějakým způsobem v budoucnu vrátí, zvlášť jestli uspěje jeho seriálová adaptace, která nás zavede do Druhého věku Středozemě, případně jestli udělá díru do světa neustále odkládaný New World. Zatím ovšem stále platí to, co psal před rokem Patrik: Vstup Amazonu na herní scénu se v žádném případě nepovedl.