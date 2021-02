MMO New World od Amazonu se potřetí odkládá

17. 2. 2021 10:02 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

New World, online multiplayerový titul ve smyšleném světě inspirovaném 17. stoletím v Severní Americe od Amazon Game Studios, dostává třetí odklad. Po tom druhém měl vyjít během letošního jara, nově oznámeným datem vydání je pak 31. srpen, tedy více než rok od prvního avizovaného data.

Původně mělo tohle MMO s otevřeným světem vyjít loni v květnu, kvůli průtahům spojeným s koronavirovou pandemií a prací z domova bylo ovšem posléze odloženo na srpen 2020. Krátce předtím, v červenci, Amazon oznámil, že se spuštění plné verze hry i poslední kola betatestování odkládají na jaro letošního roku.

Podle čerstvého vývojářského deníčku může za poslední posunutí tvorba nového obsahu do hry. Vylepšení se měly dočkat souboje i systém výroby předmětů, variabilnější mají být díky odkladu úkoly, zbraně i zbroje. Tvůrci z Amazonu do New World přidali celý nový region Reekwater, rybaření, a také rozšířili obsahovou složku pro prostředek a konec příběhu. Většina novinek a úprav je prý přímou reakcí na zpětnou vazbu od hráčů.

Navzdory tomu, že to všechno už podle Amazonu ve hře v této chvíli je, potřebuje teď studio více času na nějaké ty finální úpravy, balancování a také vymýšlení rozšíření pro endgame, která jsou pro MMO podle autorů klíčová a do vydání by jich mělo být víc.

Uzavřené bety se odklad týká také, její začátek Amazon určil na 20. červenec. Primárně bude určená hráčům, kteří si New World předobjednali. Alfatesty, které probíhají neustále, rozšířenou verzi hry začnou obsahovat 30. března.