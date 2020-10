„Znevydaná“ střílečka Crucible od Amazonu se úplně ruší

12. 10. 2020 10:57 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Firma Amazon už dávno není jen jedním z největších online obchodů na světě – vlastní mimo jiné i Twitch a před čtyřmi lety oficiálně oznámila, že se pouští do herního vývoje. Start se ale zatím moc nedaří: MMORPG New World se dočkalo několika odkladů a nepříliš úspěšného early accessu, střílečku Crucible zase měsíc po květnovém vydání potkalo „odvydání“.

Tvůrci v červenci Crucible přesunuli do uzavřené bety a zveřejnili plán prvků, kterými by free-to-play titul měli vylepšit, než ho pustí zpátky mezi hráče. Ovšem potom, co Amazon sesbíral zpětnou vazbu od hráčů, usoudil, že bude lepší tenhle projekt úplně zrušit.

Jak tým píše v blogovém příspěvku na oficiálních stránkách, neviděl prý pro svou hru žádný udržitelný model do budoucna. V rámci Amazon Games se tak tvůrci Crucible přesouvají od vývoje střílečky k pracím na odloženém MMORPG New World, které mělo původně vyjít v květnu, aby bylo posléze přesunuté na konec srpna a před nedávnem na neurčité „jaro 2021“.

Hráči, kteří do Crucible něco investovali v rámci mikrotransakcí, si mohou zažádat o vrácení peněz. Amazon zároveň s tímto oznámením vypíná matchmaking. Servery poběží do 9. listopadu, ovšem už pouze pro custom zápasy založené samotnými hráči.