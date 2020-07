Amazon má na herním poli průšvih, onlinovka Crucible je "znevydaná"

1. 7. 2020 10:08 | autor: Patrik Hajda

Herní studia Amazonu si svým prvním počinem nedělají dobrou pověst. Multiplayerová střílečka Crucible pouhé dva týdny po svém vydání odstranila dva ze tří herních módů, ale protože počet hráčů i nadále klesal do oblastí pouhých desítek, museli tvůrci přistoupit k dalšímu razantnímu kroku – odstranění hry z nabídky Steamu.

Počínaje dnešní 18. hodinou přijdou všichni nově příchozí hráči o možnost vyzkoušet si tento nezdar. Hráči, kteří si Crucible do té doby nainstalují, budou automaticky součástí nadcházející uzavřené bety. Vlastně se pro ně vůbec nic nezmění. Budou moct hrát od rána do večera, zůstane jim úroveň postavy i vydobyté kosmetické doplňky.

Noví hráči se do uzavřené bety mohou dostat přes klasickou žádost o přístup, která se objeví na oficiální stránce, ale tvůrci ještě nespecifikovali, kdy a po kolika začnou vpouštět nové hráče. Sami budou pravidelně na týdenní bázi hrát Crucible s ostatními hráči, naslouchat jejich zpětné vazbě a jednoduše (složitě?) hledat cestu k vylepšení herního zážitku.

Sice je hezké, že Amazon nad hrou ještě úplně neláme hůl (peníze do ní investované se asi hned tak nevrátí), ale je otázka, zda by skutečně nebylo lepší jít o dům dál a na tento neúspěch rychle zapomenout. Crucible se takto stává součástí velkých omylů posledních let a stejně jako Artifact a Anthem si dá někdy v budoucnu reparát. Bude to ale ještě někoho zajímat?

Reputaci Amazon Games Studios může napravit, nebo ještě víc poškodit nadcházející MMORPG New World, kterému zatím nechybí ambice, tedy něco, co se během vývoje Crucible vůbec neukázalo. New World vychází 25. srpna a měsíce poté ukáží, zda jsou v Amazonu vůbec schopní vytvořit alespoň trošku úspěšný projekt.