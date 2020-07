MMORPG New World od Amazonu se opět (a hodně) odkládá

13. 7. 2020 15:35 | autor: Patrik Hajda

Jako by se vedení Amazon Game Studios zaleklo alarmujícího neúspěchu onlinové střílečky Crucible a přehodnotilo své metody. Očekávané MMORPG New World se totiž opět odkládá a tentokrát výmluvy nepadají na hlavu Covidu.

Za odklad může podle oficiálního vyjádření naslouchání alfa testerům a s tím související snaha dotáhnout hru do vyhovujícího stavu. Někteří z testerů v New World strávili už přes tisíc hodin a z testování vyšlo najevo, že je potřeba posílit mid a end game. Což si vyžádá další měsíce a měsíce vývoje.

MMORPG New World je proto odsunuté z letošního 25. srpna – kam bylo posunuté z 26. května – na jaro 2021. Ale přece jen tu je nějaká útěcha. Všichni alfa testeři, zákazníci s předobjednávkami a ti registrovaní do bety dostanou 25. srpna příležitost vyzkoušet si plnou hru v její aktuální podobě. Jen je otázka, kolik na to dostanou času.