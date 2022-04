Lord of the Rings Online nabírá hráče a slaví 15. výročí

28. 4. 2022 16:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

MMORPG Lord of the Rings Online je s námi již dlouhých 15 let a místo toho, aby o hráče přicházelo, tak je nabírá. Příval nových dobrodruhů prozkoumávajících Středozem započal s přechodem hry na free-to-play model, ale ještě více pomohlo nedávné zpřístupnění staršího obsahu.

Přestože hra vyšla již v roce 2007, na Steamu se objevila až v roce 2012 a od té doby se počet souběžně hrajících hráčů držel v průměru do tisícovky, přičemž nejvyšší měsíční maxima dosahovala jednoho až dvou tisíců. Za poslední měsíc se ale maximum vyšplhalo téměř ke čtyřem tisícům, a trhlo tak historický rekord z listopadu roku 2013.

Na poměry MMORPG jsou to i tak velmi nízká čísla, ale je potřeba mít na paměti, že Lord of the Rings Online má stále svého vlastního klienta stažitelného z oficiálního webu a kdo ví, kolik hráčů se ke hře dostane touto cestou. Sám jsem se do hry před pár týdny pustil a popravdě mě vůbec nenapadlo hledat ji na Steamu. Pokud stejně smýšlí většina hráčů, může mít Lotro ve výsledku mnohem lepší čísla.

zdroj: Standing Stone Games

Současní vývojáři hry ze studia Standing Stone Games, kteří vývoj převzali v roce 2016 od Turbine, v těchto dnech pořádají přímo ve Středozemi oslavy patnáctého výročí Lord of the Rings Online. V praxi to znamená nový quest a možnost uspořádat ten největší ohňostroj, jaký kdy Hůrka viděla.

Ale najdou se i nějaké ty dárečky. Třeba totálně roztomilý pejsek corgi coby nový pet, kterého dostane úplně každý, kdo se během oslav připojí do hry! Corgi má dvě podoby – buď může jen tak svobodně pobíhat po okolí, nebo za sebou tahat vozíček s ohňostrojem jako jeden nejmenovaný pouťový kouzelník v šedém plášti se špičatým kloboukem…

Oslavy se v Lord of the Rings Online konají až do 12. května a vývojáři spolu s nimi zpřístupnili další starší obsah zdarma, konkrétně rasu vznešených elfů a třídy Rune-keeper, Warden a Beorning. Více o události oslav hledejte zde.