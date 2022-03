The Lord of the Rings Online slaví 15 let. Starší obsah zpřístupní zdarma

21. 3. 2022 13:24 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

MMORPG Lord of the Rings Online už patnáct let baví fanoušky Tolkienova světa. Studio Standing Stone Games, které populární free-to-play onlinovku momentálně spravuje, se u příležitosti půlkulatého výročí rozhodlo zpřístupnit starší placený obsah zdarma.

Týká se to rozšíření vydaných mezi lety 2007 až 2014 – všem hráčům se tak zpřístupní expanze Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan a Helm’s Deep. VIP předplatitelé bez dalších poplatků dostanou trojici novějších dodatků: Mordor, Minas Morgul a War of the Three Peaks.

Nově si také budete moct zdarma vytvářet postavy z dříve prémiových ras a tříd. Pokud vás lákalo hrát za vznešené elfy, ale nechtělo se vám za LotRO utrácet, teď přišel váš čas. Totéž platí pro třídy Rune-keeper, Warden a Beorning.

V rámci oslav 15. výročí do hry přibude nová hobití lokace zvaná Yondershire, která rozšíří stávající území Kraje, a také instance pro výroční festival s ohňostroji. Update 33 má do Lord of the Rings Online dorazit někdy na konci dubna, podrobnosti najdete na oficiálním webu hry.