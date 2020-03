Sbalte si lembas, vyrážíme do Středozemě. The Lord of the Rings Online je zdarma

Windows

- Téma autor: Václav Pecháček

To by ale bylo fajn, kdybychom mohli na chvilku opustit preapokalyptickou rouškovou realitu a ocitnout se ve svém oblíbeném vymyšleném světě. Nehodlám nikomu upírat právo na vlastní vkus, ale asi se shodneme, že všichni rozumní obyvatelé zeměkoule by se okamžitě teleportovali do Středozemě. Hodit si nohy na stůl ve Dnu pytle. Obdivovat postmodernistickou architekturu Barad-dûr. A vida! To všechno můžete udělat, protože Středozem se otevřela úplně všem.

Bohužel vám tedy nemůžu nabídnout zpáteční letenku do Minas Tirith, ale mám pro vás druhou nejlepší možnost: The Lord of the Rings Online, gigantické MMORPG, které během dlouhých let updatování nabobtnalo do nevídaných rozměrů a dnes v něm můžete prozkoumat prakticky celou Středozem.

Normálně by vás takové zkoumání stálo pěknou sumičku, ale Standing Stone Games, studio, které se v roce 2016 o LOTRO začalo starat poté, co ho opustili původní vývojáři z Turbine, nechce až do 30. dubna o žádných platbách ani slyšet. Všechny questy, instance i skirmishe, dokonce i ty přidané v rozšířeních, budou zadarmo.

Prostě skočíte do hry, vytvoříte si svého trpaslíka, elfa, hobita, člověka – nebo, pokud máte slabost pro rudé oči bez víček, skřeta či jiného přisluhovače Temného pána. Já osobně bych doporučoval začít hobitem, protože úvodní kapitoly v Kraji jsou jednoduše kouzelné. Občas je sice trochu divné, že jako miniaturní hobit masakrujete obří pavouky někde ve Starém hvozdu, ale zbytek času sbíráte jablka v sadech nebo nosíte horké koláče napříč Hobitínem a vaší jedinou starostí je, aby nevychladly.

zdroj: Turbine

The Lord of the Rings Online je zkrátka nádherná hra pro každého, kdo cítí sympatie k dílu starého dobrého JRRT. A to jsem ještě ani nezmínil speciální událost, narozeninovou oslavu pánů Pytlíků, která ve hře poběží od 26. března do 6. dubna. Asi nemusím dodávat, že v tuhle chvíli mi už na počítači běží stahování.

Tak tedy na shledanou, přátelé elfů a obránci svobodných národů Západu, uvidíme se na polích Pelennoru… Ach. Vlastně jsem zapomněl zmínit ještě něco, malou drobnůstku. Kdybyste snad preferovali derivativní, celkem trapný, prostě ve všech ohledech objektivně horší fantasy svět, zdarma můžete hrát i další hru pod správou Standing Stone Games, a sice Dungeons & Dragons Online. Pff.

(Jen aby bylo jasno, mám D&D taky moc rád. V psaném textu občas laškovný tón nevynikne tak jednoznačně, jak by bylo zdrávo – tímto apeluji na všechny uctívače Demogorgona, aby na mě nepřivolávali strašlivou pomstu svého mistra.)