Tvůrci vizuálních efektů pro filmového Pána prstenů kutí hru ze Středozemě

16. 8. 2022 12:12 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Pokud jste fandové díla J. R. R. Tolkiena, respektive jeho adaptací pod taktovkou Petera Jacksona, o Wētā Workshop jste už určitě museli slyšet. Jde o novozélandské studio filmových triků, které se proslavilo především prací na filmové trilogii Pána prstenů. Digitální gigant v roce 2014 založil také herní divizi, která se připomenula loni s chystaným projektem. Jen tehdy nebylo úplně jasné, zda se bude plánovaný titul odehrávat ve světě Pána prstenů, nebo jiné filmové značky.

Teď můžeme přestat spekulovat. Wētā totiž spojila síly s vydavatelským domem Private Division, který se stará především o menší a středně velké tituly (na triku má například Hades nebo The Outer Worlds). V tiskové zprávě, která partnerství oznámila, je uvedeno, že půjde o novou hru zasazenou do světa Středozemě. Moc detailů ale zatím neznáme.

Šéfka projektu, Amie Wolken, pouze prohlásila, že by mělo jít o zcela odlišný zážitek oproti předchozím hrám, co fanoušci znají. To zní krapet zlověstně, snad to nebude připomínat tristně vypadající The Lord of the Rings: Gollum. Každopádně na detaily včetně názvu si budeme muset chvíli počkat, hra zatím pochopitelně nemá ani datum vydání. Private Division ovšem ve svých plánech s titulem počítá někdy mezi lety 2023 a 2024.

Bude zajímavé sledovat, jak tenhle projekt dopadne. Vzhledem k zapojení Private Division je jasné, že se nedočkáme gigantického projektu třeba ve stylu Assassin’s Creed: Odyssey. Stejně tak je otázkou, jak si Wētā poradí s tvorbou her jako takových.

Nepomáhá ani fakt, že Nový Zéland je sice krásné místo k životu, ale přeci jen vzdálené od zbytku světa. Nalákat zkušené vývojáře doslova na opačnou stranu zeměkoule, aby se připojili k novému projektu, jistě nebude snadný úkol.

Nezbývá než držet palce, komornější titul s fantastickým vizuálním provedením by Středozemi rozhodně slušel. Teď jen aby to nebyl nějaký survival z pohledu jeskynního trolla!