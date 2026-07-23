Unity představilo sedmou generaci svého herního enginu

Unity oznámilo další verzi herního enginu. Unity 7 vstoupí do bety v prosinci letošního roku s tím, že finální vydání je naplánované na první čtvrtletí roku 2027. Firma novou iteraci populárního enginu představila na konferenci Unity Seoul s tím, že nepůjde o běžnou generační změnu. Podle vývojářů půjde o přímé pokračování architektury Unity 6, díky čemuž odpadne potřeba náročných přechodů mezi verzemi.
„Protože se základní architektura při přechodu na novou verzi nemění, mohou studia upgradovat velmi snadno a zachovat své stávající pracovní postupy,“ uvedl produktový viceprezident Adam Smith. Unity 7 přinese také nový příkazový řádek (CLI) a veřejné API, které umožní vývojářům, grafikům i producentům pracovat s projekty bez nutnosti otevírat samotný editor. Součástí bude i bezplatné rozhraní pro propojení s AI asistenty určenými pro programování.
Technologickým základem nové verze se stane modernizovaný CoreCLR. Engine nabídne také novou technologii globálního osvětlení Surface Cache GI, která má zajistit realističtější nasvícení scén na všech podporovaných platformách. Část grafických optimalizací bude využívat umělou inteligenci, která pomůže škálovat vizuální kvalitu od výkonných počítačů až po mobilní zařízení.
Asi není překvapením, že významnou roli v Unity 7 bude hrát umělá inteligence, firma ale zdůrazňuje, že její používání zůstává zcela dobrovolné „Pokud se vaše studio rozhodlo AI při kreativní práci nevyužívat, nejste touto verzí nijak znevýhodněni,“ ujistil Smith.
Kromě vývojářských nástrojů Unity představilo i nové funkce pro monetizaci her. Patří mezi ně přímé nákupy od hráčů, bezkódové webové obchody nebo sjednocené katalogy, jejichž data bude analyzovat AI systém Unity Vector.
Unity si před třemi lety prošlo kontroverzní kauzou, kdy chtělo kasírovat studia, která na jejich softwaru vyvíjí hry, za instalaci enginu na různá zařízení. To samozřejmě vzbudilo obrovskou vlnu nevole a protestů.Americká firma nakonec svůj přístup přehodnotila.