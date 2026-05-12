Veterán z Epicu chystá konkurenci pro Unreal i Unity. Chce využít síly AI

Unreal Engine, potažmo jeho aktuální pátá generace, je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších herních enginů na trhu. To samo o sobě neznamená, že by byl i nejlepší, jeho zastoupení je ale především u větších her neochvějné. Tedy potenciálně do doby, než jeden z veteránů Epicu vypustí svou chystanou alternativu.
Arjan Brussee, který na konci předchozího tisíciletí programoval legendárního Jazz Jackrabbita, v roce 2003 pomohl založit Guerrilla Games a nakonec ještě před nějakou dobou byl vedoucím produktového managementu přímo pro Unreal Engine, se nechal slyšet, že pracuje na evropské alternativě k americkým a čínským herním enginům.
Podle jeho slov v současné době nikdo nevytváří podobný produkt, který by byl plně hostovaný v Evropě, vyvinutý Evropany a splňoval evropské předpisy a směrnice. Proto aktuálně pracuje na The Immense Engine, jehož využití by mělo sahat daleko za hranice digitálních her.
Jelikož vytváření funkčních 3D světů nabývá obecného významu, věří, že by se jeho nástroj dal využít například pro 3D simulace v oblasti obrany či logistiky. Zároveň si je vědomý aktuálních změn v technologickém průmyslu a otevřeně přiznává, že jeho engine by měl těžit z toho, že bude založený na moderních konstrukčních principech, kam patří například plná integrace umělé inteligence. Tu je podle něho zapotřebí vnímat jako malou armádu juniorních programátorů.
„Rozmach umělé inteligence znamená, že k vývoji tohoto druhu softwaru musíme přistupovat jinak. Jako zkušený odborník s vizí toho, jak by věci měly fungovat, v tom vidím příležitosti. Pokud jste chytří a víte, jak využít dobrý rámec umělé inteligence, můžete odvést práci deseti nebo patnácti lidí,“ uvedl Brussee pro německý web De Technoloog.
Kromě toho nevýhodu aktuálních nástrojů vidí v tom, že je vytvořili lidé a pro lidi, kteří jsou zvyklí klikat myší skrz různá menu. To vede k jisté těžkopádnosti a nízké flexibilitě, která vás v případě potřeby nutí ke zdlouhavým úpravám a změnám. Jde o obrovské konstrukty tvořené z milionů řádků kódu, které nedokáží rychle reagovat na měnící se potřeby.
Samozřejmě o tom, kdo následně dá pracovní pozici právě těmto „nahrazeným“ juniorním programátorům, a o problematice přebírání cizí práce se Brussee už nezmínil, ale to jsou zjevně nadbytečné otázky, které byznys zatím neřeší. Automatizace a zvýšení efektivity jsou tedy pro The Immense Engine zřejmě těmi hlavními hnacími motory.