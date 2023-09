Unity couvá od zpoplatněných instalací a nabízí mnohem smířlivější podmínky

25. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývojář populárního enginu Unity chtěl od nového roku kasírovat studia, která na jeho softwaru vyvíjí hry, za instalaci jejich produktů na různá zařízení, pokud dosáhnou určitých prodejních a instalačních milníků. To samozřejmě vzbudilo obrovskou vlnu nevole a protestů. Reakce byla rychlá: Americká firma svůj přístup přehodnocuje, kompletně mění podmínky a nabízí mnohem smířlivější dodatečnou monetizaci.

zdroj: Foto: Unity

Předně se poplatky nebudou vztahovat na licenční plán Unity Personal, pod nějž spadají hry, které ročně vydělaly méně než 100 tisíc dolarů. Tento limit se navíc zdvojnásobí na 200 tisíc dolarů, takže ty skutečně nejmenší nezávislé hry nebudou platit ani dolar navíc.

Ani vyšší úrovně licence Pro a Enterprise nebudou automaticky znamenat dodatečné platby. Jednak se poplatek bude vztahovat až na novou verzi enginu, která vyjde v roce 2024, a jednak musí hra ročně vydělat přes milion dolarů a zároveň musí přesáhnout milion instalací. Studio si pak bude moci vybrat, jestli Unity zaplatí 2,5 % z výdělku, nebo předem vypočítaný podíl na základě nových stažení. Z obou čísel ale bude vždy platit to menší a budou je vykazovat sama studia. Přechod na novou iteraci enginu přitom nebude povinný, takže studia klidně můžou zůstat u staré verzi Unity, která dodatečně zpoplatněná nebude.

„Měli jsme s vámi vyjednávat dříve a více. Omlouváme se. Chceme vás denně podporovat a investovat do našeho herního enginu. Vy jste ti, kteří dělají Unity skvělé, a víme, že vám máme naslouchat a budeme si muset zpátky tvrdě vydobýt vaši důvěru,“ vysvětluje v oznámení Marc Whitten, vedoucí Unity Create, které má na starosti právě vývoj herního enginu.

Cynik by mohl říct, že tento model byl v plánu Unity od začátku. Je to totiž známá taktika, jak zavádět monetizační změny: Nejprve brutálně přestřelit, pak zařadit zpátečku a nabídnout smířlivější variantu, ke které bude v porovnání s původním absurdním plánem mnohem méně výhrad. A kdyby ne, znamená to vlastně více peněz. Je to zkrátka win-win. Jak (a jestli) to zanechá nějaké dlouhodobé škody na reputaci firmy, jestli třeba začnou vývojáři houfně engine opouštět, protože Unity už zkrátka nevěří, ukáže až čas. Ostatně některá česká studia se nechala slyšet, že ve světle nedávných událostí silně zvažují přechod na jiný software.