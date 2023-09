Unity si za zpoplatnění instalací sype popel na hlavu. Připravuje změny

Unity se minulý týden postaralo o pořádný poprask v herním průmyslu. Americký vývojář herního enginu totiž oznámil, že od nového roku hodlá studia, která na jeho softwaru vyvíjí hry, kasírovat za každou instalaci jejich produktu na různá zařízení (pokud dosáhnou určitých prodejních a instalačních milníků). To samozřejmě hnulo žlučí téměř všech vývojářských týmů i studií a došlo to dokonce tak daleko, že Unity muselo po výhružkách smrtí dočasně zavřít kanceláře.

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of…