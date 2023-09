Unity zavádí poplatky za každou instalaci hry. Vývojáři protestují

13. 9. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo někdy neměl alespoň nápad na nějakou vlastní hru, ať zvedne ruku. A ti, jejichž ambice neskončily jen u pouhého snění a zvážili svou myšlenku přetvořit do nějakého konkrétního tvaru, měli k dispozici Unity, ideální engine pro začínající nebo menší tvůrce, jehož základy si osvojíte za několik večerů, dobře spolupracuje s širokým repertoárem platforem a malá studia ho měla zadarmo, zatímco dobře vydělávající týmy si musely pořídit roční předplatné.

Poslední bod týkající se poplatků stále platí, roční všimné nikam nezmizí, společnost Unity ale ohlásila docela šokující jobovku: Pokud hra dosáhne určitých milníků ročního výdělku a celkového počtu stažení, začnou si autoři enginu ještě navíc účtovat další poplatek za každou její instalaci.

Ještě jednou: Nikoliv za každou další prodanou kopii hry, ale za instalaci. Pokud používáte v základu bezplatnou Unity ve verzi Personal, vaše hra za poslední rok vydělala víc než 200 000 dolarů a zároveň za dobu své existence nasbírala víc než 200 000 instalací, Unity si řekne o 20 centů za každou další instalaci.

Uživatelé placených verzí Pro a Enterprise (s ročním poplatkem 2 000 a 4 000 dolarů za každou vývojářskou pozici v týmu) mají nastavené hranice o něco vyšší: Milion stáhnutí za dobu existence hry a milion dolarů výdělku za poslední rok. Po jejich dosažení pak budou platit 15 a 12,5 centů za každou další instalaci, přičemž se částka s rostoucím počtem dalších instalací ještě snižuje.

zdroj: Unity

Unity se zkrátka chystá zpoplatnit engine vysoko nad rámec pouhých prodejů. Přídavné poplatky se naštěstí nebudou týkat charitativního rozdávání titulů, dem či her dostupných například v rámci Game Passu, respektive je převezme provozovatel služby, ale má pak cenu dávat hru třeba do slevy? A jak hodlá Unity při každé instalaci zjišťovat, kdo jak ke hře přišel? Co pirátské kopie? A budou se vydavatelé zrovna dvakrát hrnout brát pod svá křídla nadějné malé projekty na Unity, když budou vědět, že s nimi přichází i riziko zvýšené finanční zátěže?

Nový systém poplatků nefunguje zpětně v tom smyslu, že by se snad po jeho nastartování okamžitě sečetly dříve provedené instalace již vydaného titulu a engine ihned natáhl ruku kvůli instalační taxe. Ale pokud už starší hra během svého života dosáhla zmiňovaných hranic a po prvním lednu 2024 si ji někdo nainstaluje, poplatky se jejích tvůrců budou týkat také.

O tom, jak je pro menší týmy často v principu obtížné se tvorbou her uživit, nás mohl obeznámit třeba nedávný konec studia Mimimi – malá parta se horko těžko držela v plusu, byť vyráběla naprosto skvělé hry. Dvacet centů pro uživatele bezplatné verze Unity se může zdát jako maličkost, ale je potřeba si uvědomit, že opravdový čistý zisk na prodané hře je výrazně nižší než cenovka, jakou má titul v obchodě. Zejména to platí u mobilních záležitostí, jejichž ziskovost se nezřídka počítá v jednotkách či desítkách centů za uživatele.

Dvacet centů za každou instalaci má navíc zkrátka potenciál říznout do vývojářských rozpočtů natolik, že by to některé týmy ani nemusely unést. Poplatek si společnost hodlá účtovat i při instalacích na různá zařízení téhož majitele licence – máte hru na počítači a chcete ji třeba i na Steam Decku? Její vývojář za vás zaplatí dvakrát.

if you buy our Unity game, please don't install it — Huenry Hueffman (@HenryHoffman) September 12, 2023

Počítat by se měla pouze prvotní instalace na každém zařízení, ale není jasné, jak Unity hodlá podobné případy sledovat a rozlišovat. Bude umět rozpoznat třeba instalace na virtuálních počítačích? Opravdu nebude moci zhrzený hráč například nastartovat tisíce virtuálních prostředí a opakovaným instalováním hodit studiu do oken imaginární zápalnou láhev? A jak k tomu všemu přijdou týmy či samostatní vývojáři, kteří mají rozpracovaný nebo třeba skoro hotový projekt, který začínal vznikat za úplně jiných obchodních podmínek?

Řešením pro některé vývojáře by pak mohl pochopitelně být přechod na placenou verzi Unity s vyššími hranicemi pro aktivaci instalačních poplatků. Pak by ale mohla reálně nastat naprosto bizarní situace, kdy se bude tvůrce modlit, aby jeho hra náhodou nevydělala přes milion dolarů, případně aby si ji lidé kupovali, ale neinstalovali.

Internet v reakci na oznámení samozřejmě zachvátily plameny a z řad indie vývojářů se snesla smršť vysoce negativních reakcí. Tým Innersloth (autoři Among Us) například žádá Unity, ať od záměru upustí, protože jím poškodí nejen je samotné, ale všechna studia všech velikostí a rozpočtů. Celá řada indie tvůrců hlásí okamžitý či plánovaný přechod na jiný engine.

Nejčastěji se přitom neskloňuje přímo samotná existence poplatků (však Epic si také vezme 5 % z výdělku vaší hry na Unreal Engine, pokud vyděláte přes milion dolarů, a nikdo kvůli tomu vidle nebrousí), ale hlavně zneužitelnost jejich formátu, pevná hodnota (má pak cenu vyrábět na Unity nějakou maličkost a prodávat ji třeba za dolar, když z něj pak neuvidíte skoro nic?) a fakt, že je Unity hodlá aplikovat i na již dříve vydané tituly. Což je zkrátka podpásovka – obchodní podmínky by prostě měly navždy platit v podobě, v jaké platily, když jste uzavírali smlouvu, nebo ne?

zdroj: Aaron San Filippo / Twitter

PR oddělení Unity se brzy po ohlášení nového plánu pokusilo hasit ohně a přispěchalo s ujištěním, že reálně se nové poplatky budou týkat jen asi 10 % vývojářských studií a že finální podoba nového modelu financování ještě není vytesaná do kamene a může se změnit.

Ať už se však stane cokoliv, jednou nalomená důvěra se opravuje jen s největšími obtížemi. „Partnerovi, který se může rozhodnout, kolik mu vlastně nakonec dlužíte, až POTÉ, co jste hru dodělali a vydali, je potřeba se vyhnout jak moru,“ napsal Tom Francis, designér akční hitovky Heat Signature.

zdroj: Tom Francis / Twitter