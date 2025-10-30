Matrix podle Hidea Kodžimy? Nabídku Wachowských mu Konami zatajilo
Matrix podle Hidea Kodžimy? Nabídku Wachowských mu Konami zatajilo

30. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Mohla to být jedna z nejikoničtějších herních spoluprací všech dob – až na to, že se nikdy neuskutečnila. Až o více než dvacet let později se Hideo Kodžima, autor sérií Metal Gear Solid a Death Stranding, dozvěděl, že ho sestry Wachowské v roce 1999 chtěly oslovit s nabídkou vytvořit hru podle Matrixu. Jak zjistil server Time Extension, o celé záležitosti neměl japonský herní veterán ani tušení.

Matrix
Novinky
Stahujte The Matrix Awakens, ukázku síly interaktivního vyprávění Unreal Enginu 5

Podle bývalého viceprezidenta pro licencování v Konami Christophera Bergstressera se Wachowské po premiéře prvního Matrixu v USA obrátily na Konami s návrhem, aby právě Kodžima a jeho tým stvořili herní adaptaci. Film tehdy způsobil revoluci v akčním žánru, mimo jiného i díky filozofickému přesahu, tehdy nevídaným vizuálním efektům a zajímavé choreografii. Kodžima, který už za sebou měl úspěšný Metal Gear Solid, byl tedy logickým kandidátem. Jeho smysl pro detail, neotřelé kombinace a záliba ve filmech zněly jako ideální volba.

Jenže podle Bergstressera došlo k nečekanému obratu. Na setkání s vedením Konami měl šéf kreativní divize Kazumi Kitaue reagovat na návrh Wachowských stručným „ne“. Studio tehdy chtělo, aby se Kodžima plně soustředil na vývoj Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, a odmítlo mu povolit účast na dalším velkém projektu. Přestože se Kodžima s Wachowskými osobně setkal při jejich návštěvě Japonska, dopisovali si a navzájem si fandili, o nabídce se vývojář nikdy oficiálně nedozvěděl - až teď.

„Byl jsem překvapený, když jsem na sociálních sítích viděl, že mi Wachowské v roce 1999 údajně nabídly projekt z Matrixu,“ napsal Kodžima na X. „Za celých 26 let mi nikdo nikdy neřekl, že k takovému jednání vůbec došlo.“

Ve svém příspěvku doplnil, že se s Wachowskými tehdy setkal hned několikrát během jejich propagační cesty po Japonsku. „Ráno jsme měli rozhovor pro Famitsu, odpoledne se setkali s vedením Konami a poté jsme spolu asi hodinu neformálně mluvili bez tlumočníka. Ale o žádné nabídce nepadlo ani slovo,“ vzpomíná. Kodžima dodal, že ho v té době plně zaměstnával vývoj MGS2: „Pravděpodobně bych nabídku nemohl přijmout hned. Ale kdyby mi o ní někdo řekl, možná by se dal najít způsob, jak to udělat.“

Někteří bývalí zaměstnanci Konami tvrdí, že se o spolupráci uvnitř firmy skutečně mluvilo a že Kodžima projevil o Matrix upřímný zájem. V jeho vývojářském deníku z února 1999 se mimochodem objevuje zmínka o tom, že by nakonec vyškrtnutá postava Chinamana měla běhat po zdech jako Neo v traileru na Matrix.

OD - KNOCK Teaser Trailer
Novinky
Kodžimův horor OD ukázal tříminutový teaser, podobnost s P.T. nezastírá

O herní adaptace Matrixu se nakonec postaralo studio Shiny Entertainment s Enter the Matrix a The Matrix: Path of Neo, které doplnilo MMO od Monolith Productions. Přestože měly oficiální podporu Wachowských a přímo rozšiřovaly filmové univerzum, nikdy se nestaly kdovíjakým kultem. V rámci adaptací pak značka spala až do roku 2021, kdy Epic vytvořil technologické demo The Matrix Awakens coby výkladní skříň možností Unreal Enginu 5.

Nelze se ubránit snění, jak by asi vypadal Matrix v Kodžimově podání. V době, kdy jeho tým vytvářel sofistikované mechanismy, filozofické dialogy a filmovou estetiku v Metal Gear Solid 2, by spojení s Wachowskými mohlo působit až osudově. Jejich tvůrčí světy sdílely podobné ideály, pohrávaly si s propojením reality a fikce, manipulací s identitou i technologickými hranicemi lidství. Tak třeba herní vizi realizovali v nějakém vesmíru, kde jsme si vzali správně barevnou pilulku?

Tagy:
adaptace hideo kojima Matrix
Zdroje:
Hideo Kojima, Time Extension
Hry:
Enter the Matrix The Matrix Online The Matrix: Path of Neo
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
