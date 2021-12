Stahujte The Matrix Awakens, ukázku síly interaktivního vyprávění Unreal Enginu 5

7. 12. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Neuvěřitelné, nepředstavitelné a nečekané se brzy stane skutečností. Den před Štědrým dnem bude mít v kinech premiéru čtvrtý Matrix. Po 18 letech se vrací jeho hlavní postavy, a to nejen na filmová plátna, protože se objeví i na našich domácích obrazovkách skrze hratelnou ukázku The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Jak už krkolomný název napovídá, pravděpodobně nepůjde o plnohodnotnou hru, ale jen jakýsi náznak toho, co můžeme v budoucnu čekat od her běžících na novém a potenciálně velmi mocném enginu.

zdroj: Epic

Tuto demonstraci síly interaktivního vyprávění můžete stahovat již teď na PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, ale s jejím otestováním musíte vydržet do konce týdne. The Matrix Awakens se totiž pořádně představí v rámci galavečera The Game Awards, který můžete sledovat spolu s námi živě v pátek ve 2 hodiny ráno, pokud nebudete mít nic lepšího na práci, jako třeba spánek…

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience je vytvořený členy týmu stojícího za původním filmem včetně režisérky Lany Wachowské spolu s vývojáři z Epic Games a dalšími partnery. Podle strohého popisu půjde o divokou jízdu do realitu ohýbajícího univerza Matrixu, které se zúčastní samotní Keanu Reeves coby Neo a Carrie-Anne Moss coby Trinity. Ti zároveň vystoupí v rámci The Game Awards, tak si to nenechte ujít.