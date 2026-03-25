Game Pass by mohl přidat levnější úroveň předplatného

Xbox Game Pass by se mohl v budoucnu rozšířit o levnější varianty předplatného. Podle zprávy serveru The Information, Microsoft zvažuje nové cenové modely, které by službu zpřístupnily širšímu publiku. Za tímto směřováním stojí nová šéfka herní divize Asha Sharma, která chce učinit služby zelené stáje Xboxu přístupnější pro více hráčů. Jednou z cest má být právě zavedení levnějších tarifů Game Passu.
Tato zpráva přichází po výrazném zdražení služby, kdy cena Game Pass Ultimate v říjnu 2025 vzrostla přibližně o polovinu. Levnější varianta by tak mohla oslovit hráče, kteří současnou cenu považují za příliš vysokou.
Zatím ale není jasné, jak přesně by nové tarify fungovaly. Spekuluje se například o modelu s reklamami nebo omezeným přístupem ke knihovně her. Inspirací může být plánovaná verze Xbox Cloud Gaming, která by měla v roce 2026 nabídnout samostatný, pravděpodobně levnější přístup ke streamování her bez nutnosti plného Game Pass předplatného.
Podle dřívějších informací by tato cloudová varianta umožnila hrát vlastní zakoupené hry, ale neobsahovala by katalog Game Pass titulů. Podobný princip by mohl být využit i u nových, cenově dostupnějších tierů. Zatím jde pouze o interní úvahy a žádné oficiální oznámení nepadlo. Pokud se ale Microsoft skutečně rozhodne rozšířit nabídku o levnější varianty, mohl by tím výrazně změnit dostupnost Game Passu a oslovit nové skupiny hráčů.