Game Pass by mohl přidat levnější úroveň předplatného
zdroj: Microsoft

25. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Xbox Game Pass by se mohl v budoucnu rozšířit o levnější varianty předplatného. Podle zprávy serveru The Information, Microsoft zvažuje nové cenové modely, které by službu zpřístupnily širšímu publiku. Za tímto směřováním stojí nová šéfka herní divize Asha Sharma, která chce učinit služby zelené stáje Xboxu přístupnější pro více hráčů. Jednou z cest má být právě zavedení levnějších tarifů Game Passu.

Tato zpráva přichází po výrazném zdražení služby, kdy cena Game Pass Ultimate v říjnu 2025 vzrostla přibližně o polovinu. Levnější varianta by tak mohla oslovit hráče, kteří současnou cenu považují za příliš vysokou.

Zatím ale není jasné, jak přesně by nové tarify fungovaly. Spekuluje se například o modelu s reklamami nebo omezeným přístupem ke knihovně her. Inspirací může být plánovaná verze Xbox Cloud Gaming, která by měla v roce 2026 nabídnout samostatný, pravděpodobně levnější přístup ke streamování her bez nutnosti plného Game Pass předplatného.

Podle dřívějších informací by tato cloudová varianta umožnila hrát vlastní zakoupené hry, ale neobsahovala by katalog Game Pass titulů. Podobný princip by mohl být využit i u nových, cenově dostupnějších tierů. Zatím jde pouze o interní úvahy a žádné oficiální oznámení nepadlo. Pokud se ale Microsoft skutečně rozhodne rozšířit nabídku o levnější varianty, mohl by tím výrazně změnit dostupnost Game Passu a oslovit nové skupiny hráčů.

Smarty.cz
Tagy:
byznys předplatné Game Pass
Zdroje:
Microsoft, The Information
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Nejnovější články