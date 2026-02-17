Microsoft velmi okatě naznačuje, že do Game Passu zamíří Kingdom Come 2

České RPG Kingdom Come: Deliverance II s více než 5 miliony prodaných kopií má na sebe dávno vyděláno. Zdá se, že teď tuzemská hra zamíří i do předplatného Game Pass.
Po sociálních sítích koluje e-mail, který láká na silnou sestavu her chystaných pro Game Pass v letošním roce. Konkrétně ale naznačuje, že pokud máte rádi dobrodružství, máte se na co těšit, protože na Xbox Game Pass bude brzy něco „deliverance'd“. Dost průhledná narážka na podobnost slov deliver (doručit) a deliverance v názvu KCD.
Za zmínku stojí, že první Kingdom Come: Deliverance už je v Game Passu dostupný pro členy Ultimate, PC nebo Premium varianty. Přidání pokračování by tak pro hráče znamenalo ideální příležitost navázat na příběh Jindřicha.
Pokud se spekulace potvrdí, může jít o další silný tah Microsoftu, který by do služby přivedl nejen nové hráče, ale i ty, kteří s druhým dílem zatím váhali. Teď už zbývá jen počkat na oficiální oznámení další várky her.