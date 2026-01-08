Finální bitvu Stranger Things ovlivnilo Baldur's Gate 3

Závěrečná bitva páté řady seriálu Stranger Things má nečekaný herní původ. Tvůrci seriálu, bratři Dufferovi, přiznali, že při vymýšlení finálního střetu čerpali inspiraci mimo jiné z Baldur's Gate III. Konkrétně Matt Duffer v době psaní scénáře jedno z nejlepších RPG všech dob aktivně hrál a tamní pojetí týmové spolupráce se podle něj do finále promítlo víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
„Přemýšleli jsme o Dungeons & Dragons a v té době jsem hrál Baldur's Gate III. Přišlo nám strašně zajímavé, že jediný způsob, jak porazit mind flayera, je, že celá parta spolupracuje,“ vysvětlil Duffer v rozhovoru pro Variety. Podle něj musely být všechny postavy v závěru příběhu naprosto připravené – vyrovnané samy se sebou, s vyřešenými osobními konflikty a schopné fungovat jako skutečně sehraný tým. „Jsou to ultimátní parťáci a každý má vlastní dovednosti. A přesně tady se vracím k Dungeons & Dragons a k něčemu jako Baldur's Gate. Takhle se porážejí zdánlivě nezastavitelná monstra,“ dodal.
Finální střet Stranger Things staví proti sobě téměř kompletní kladné osazenstvo seriálu a... nebudeme spoilovat, zkrátka jde o závěrečný souboj seriálu.
Propojení obou světů nakonec dává velký smysl. Stranger Things i Baldur's Gate III vycházejí z Dungeons & Dragons a oba příběhy se točí kolem hrozby mind flayera, byť v seriálu spíš v symbolické rovině. Zatímco děti v Hawkinsu používají termíny z D&D k popsání neznámého zla, v Baldur's Gate III čelíte skutečné invazi temných bytostí a snažíte se zničit entitu, která je ovládá.
Z rozhovoru s Dufferem není úplně jasné, jestli Baldur's Gate III sloužilo primárně jako vědomý zdroj inspirace, nebo spíš jako zábava, která se při psaní přirozeně propsala do jeho přemýšlení. Pravděpodobně ale šlo o kombinaci obojího. Ostatně bratři Dufferovi už dříve přiznali, že sami nejsou celoživotními fanoušky D&D a k fantasy světu si hledali cestu postupně. Moderní herní adaptace tak pro ně mohla být podstatně přístupnější branou než samotná stolní předloha.
Matt Duffer navíc naznačil, že ve finální bitvě Stranger Things se objevují i další videoherní odkazy, i když je blíže nespecifikoval. Někteří fanoušci si už ale povšimli podobností i s Gears of War.