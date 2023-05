Do Světové síně slávy videoher přibylo The Last of Us a Wii Sports

10. 5. 2023 7:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Muzeum her The Strong National Museum of Play v New Yorku občas vybírá nové přírůstky do své Světové síně slávy videoher. Takový výběr se uskutečnil i letos. V minulém týdnu porota z finalistů zvolila čtyři tituly, které do ní zařadí.

Konkurence byla veliká a do úzkého výběru se letos zařadila jména, jako je Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, GoldenEye 007, Quake, NBA 2K a Wizardry. Volba však nakonec padla na původní verzi The Last of Us, velepopulární Wii Sports, stařičké Computer Space a Barbie Fashion Designer.

Postapokalyptická výprava Joela a Ellie si ocenění vybojovala tím, že byla vyhlášená hrou roku 2013 u více než 200 magazínů a její vliv můžeme sledovat až do dnešního dne, ať už se jedná o nedávnou seriálovou adaptaci, remaster, remake, nebo pokračování. Porota také ocenila, že se titulu povedlo překvapit v době přesycené subžánrem postapokalyptických zombie her.

Wii Sports zase patří mezi ty nejlépe prodávané tituly historie, do světa se povedlo poslat více než 82 milionů kopií. To významnou měrou pomohlo velkým prodejům samotné konzole Wii (i kvůli společným bundlům), díky které se k hraní dostala nová sorta lidí. Hra totiž do širokého povědomí dostala pohybové ovládání, které hráče nutilo se zvednout z pohodlí křesel a sedaček, ale přitom bylo maximálně intuitivní, takže si ho velice rychle osvojili třeba i senioři nebo malé děti.

Ostatně díky otevření herních bran dalšímu segmentu populace bylo oceněno i Barbie Fashion Designer. Tento projekt z roku 1996 otevřel pomyslná stavidla diskuzi ohledně genderu a stereotypů v herním průmyslu, odstartoval hnutí „dívčích her“ a vyvolal otázky ohledně toho, jaké jsou důsledky genderizace her a co znamená být hrou pro dívky.

Poslední přírůstek, Computer Space z roku 1971, si zase své místo zasloužil tím, že se jedná o první hru, kterou lze označit jako komerční. Videoherní průmysl v pravém slova smyslu do roku 1970 neexistoval a hry nebyly zamýšlené jako zboží. To právě Computer Space měl změnit a jasně ukázat, že hry mohou oslovit platící zákazníky, a položil tak základy průmyslu, který důvěrně známe v dnešní době.

Světová videoherní síň slávy vznikla už v roce 2015 a postupně do ní přibývají tituly těšící se velké popularitě nebo ty, které významně ovlivnily průmysl, kulturu a společnost. V minulosti sem byly zařazené hry, jako je Ms. Pac-Man, první Civilization, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft nebo Grand Theft Auto III. Všichni zmínění budou trvale vystavení v nových prostorách, které své brány otevřou 30. června.

Pokud by vám ve výběru něco chybělo, můžete svého favorita klidně nominovat na příště. Konečný výběr ale provádí novináři, vědci a další osoby obeznámené s historií her a jejich rolí ve společnosti.