Chris Roberts míří vysoko: Squadron 42 má být nejzásadnější herní událost 2026 hned po GTA 6

Chris Roberts, zakladatel a šéf vývoje Star Citizen, opět přitáhl pozornost hráčské komunity svým sebevědomým prohlášením. Tvůrce legendární série Wing Commander totiž věří, že dlouho očekávaný singleplayerový modul vesmírného dobrodružství Squadron 42, plánovaný na příští rok, se stane událostí srovnatelnou s vydáním herního kolosu Grand Theft Auto VI.
Star Citizen patří k nejkontroverznějším projektům herní historie. Crowdfundingová kampaň začala už před třinácti lety a od té doby se titul v předběžném přístupu stal symbolem nekonečného vývoje i luxusních virtuálních lodí za stovky dolarů. Na jedné straně se mluví o nejdražší hře všech dob, její datum vydání je ale i po letech stále vrcholně neurčité. Přesto Cloud Imperium Games dokázalo během let od hráčů vybrat ohromující sumu přesahující miliardu dolarů.
Roberts v loňském roce naznačil, že vydání Star Citizen ve verzi 1.0 je konečně na dohled, definitivní závazek nicméně stále chybí. Squadron 42 má konkrétnější obrysy, vyjít by měl v roce 2026, tedy neuvěřitelných čtrnáct let po začátku crowdfundingové kampaně. Jen připomenu, že prapůvodně přislíbené datum vydání připadalo na rok 2016...
zdroj: Star Citizen
Hra nabídne podle Robertsových slov 30 až 40 hodin obsahu. V loňské hodinové ukázce zaujala především filmově laděnými cutscénami s hvězdným obsazením. V digitální podobě se objevili Gary Oldman, Mark Strong, Gillian Anderson nebo Henry Cavill. Vedle rozsáhlých vesmírných bitev se ukázaly i střílečkové pasáže z pohledu první osoby, které měly předvést rozmanitost hratelnosti.
V novém rozhovoru pro kanadský deník La Presse, zaměřeném na montrealskou pobočku CIG, Roberts bez váhání postavil vydání Squadron 42 vedle GTA VI. „Doufáme, že to bude skoro stejně velká událost. Kromě GTA VI je to pravděpodobně nejdražší AAA hra,“ uvedl vývojář. La Presse zároveň uvádí, že hra vyjde v roce 2026 v období, kdy už nebude přímo soupeřit s GTA VI, které dorazí v květnu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Squadron 42 je zatím potvrzený pouze pro PC.
Analytici nicméně Robertsovi zatím nedávají úplně za pravdu. Očekává se, že GTA VI překoná všechny rekordy zábavního průmyslu a v prvních 24 hodinách vydělá víc než jakákoli hra nebo film předtím. Internetové reakce na Robertsův výrok se proto nesou ve spíše ironickém duchu, jestli mu při současné délce vývoje vůbec někdo věří, že hru skutečně definitivně dokončí.
Na druhou stranu, Star Citizen se může stále pochlubit velmi loajální komunitou. Podle dat poskytnutých Cloud Imperium Games má hra přes milion aktivních hráčů měsíčně a více než 25 milionů lidí si ji vyzkoušelo alespoň jednou. Squadron 42 má tedy v podstatě garantovanou solidní hráčskou základnu.
Co se týče samotného Star Citizenu, jeho plné vydání je nyní plánováné až na 2027 nebo 2028, respektive rok až dva po uvedení Squadron 42. Ať už Robertsovy ambice ohledně velikosti vydání obstojí nebo ne, jisté je, že jeho projekty budeme i nadále napjatě sledovat. Někteří z nás i s popcornem z utopených nákladů.