Chris Roberts míří vysoko: Squadron 42 má být nejzásadnější herní událost 2026 hned po GTA 6
zdroj: Star Citizen

Chris Roberts míří vysoko: Squadron 42 má být nejzásadnější herní událost 2026 hned po GTA 6

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 8. 2025 18:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Chris Roberts, zakladatel a šéf vývoje Star Citizen, opět přitáhl pozornost hráčské komunity svým sebevědomým prohlášením. Tvůrce legendární série Wing Commander totiž věří, že dlouho očekávaný singleplayerový modul vesmírného dobrodružství Squadron 42, plánovaný na příští rok, se stane událostí srovnatelnou s vydáním herního kolosu Grand Theft Auto VI.

Star Citizen
Novinky
Megalomanský Star Citizen prodává DLC za 1,3 milionu korun

Star Citizen patří k nejkontroverznějším projektům herní historie. Crowdfundingová kampaň začala už před třinácti lety a od té doby se titul v předběžném přístupu stal symbolem nekonečného vývoje i luxusních virtuálních lodí za stovky dolarů. Na jedné straně se mluví o nejdražší hře všech dob, její datum vydání je ale i po letech stále vrcholně neurčité. Přesto Cloud Imperium Games dokázalo během let od hráčů vybrat ohromující sumu přesahující miliardu dolarů.

Roberts v loňském roce naznačil, že vydání Star Citizen ve verzi 1.0 je konečně na dohled, definitivní závazek nicméně stále chybí. Squadron 42 má konkrétnější obrysy, vyjít by měl v roce 2026, tedy neuvěřitelných čtrnáct let po začátku crowdfundingové kampaně. Jen připomenu, že prapůvodně přislíbené datum vydání připadalo na rok 2016...

zdroj: Star Citizen

Hra nabídne podle Robertsových slov 30 až 40 hodin obsahu. V loňské hodinové ukázce zaujala především filmově laděnými cutscénami s hvězdným obsazením. V digitální podobě se objevili Gary Oldman, Mark Strong, Gillian Anderson nebo Henry Cavill. Vedle rozsáhlých vesmírných bitev se ukázaly i střílečkové pasáže z pohledu první osoby, které měly předvést rozmanitost hratelnosti.

V novém rozhovoru pro kanadský deník La Presse, zaměřeném na montrealskou pobočku CIG, Roberts bez váhání postavil vydání Squadron 42 vedle GTA VI. „Doufáme, že to bude skoro stejně velká událost. Kromě GTA VI je to pravděpodobně nejdražší AAA hra,“ uvedl vývojář. La Presse zároveň uvádí, že hra vyjde v roce 2026 v období, kdy už nebude přímo soupeřit s GTA VI, které dorazí v květnu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Squadron 42 je zatím potvrzený pouze pro PC.

Squadron 42
Squadron 42
Squadron 42
Galerie

Analytici nicméně Robertsovi zatím nedávají úplně za pravdu. Očekává se, že GTA VI překoná všechny rekordy zábavního průmyslu a v prvních 24 hodinách vydělá víc než jakákoli hra nebo film předtím. Internetové reakce na Robertsův výrok se proto nesou ve spíše ironickém duchu, jestli mu při současné délce vývoje vůbec někdo věří, že hru skutečně definitivně dokončí.

Squadron 42 - Hodina hraní
Novinky
Squadron 42 ukázal hodinu hraní. Akční spin-off Star Citizenu cílí na vydání v roce 2026

Na druhou stranu, Star Citizen se může stále pochlubit velmi loajální komunitou. Podle dat poskytnutých Cloud Imperium Games má hra přes milion aktivních hráčů měsíčně a více než 25 milionů lidí si ji vyzkoušelo alespoň jednou. Squadron 42 má tedy v podstatě garantovanou solidní hráčskou základnu.

Co se týče samotného Star Citizenu, jeho plné vydání je nyní plánováné až na 2027 nebo 2028, respektive rok až dva po uvedení Squadron 42. Ať už Robertsovy ambice ohledně velikosti vydání obstojí nebo ne, jisté je, že jeho projekty budeme i nadále napjatě sledovat. Někteří z nás i s popcornem z utopených nákladů.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír simulace akční sci-fi vesmírný sandbox
Zdroje:
Cloud Imperium Games, Foto: Roberts Space Industries, La Presse
Hry:
Star Citizen Squadron 42
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení

Nejnovější články