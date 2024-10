Squadron 42 ukázal hodinu hraní. Akční spin-off Star Citizenu cílí na vydání v roce 2026

21. 10. 2024 13:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdy se podíváme do maniakálně detailního vesmíru ve Star Citizen? To je zatím ve vzdálených hvězdách, nicméně jsme prý zase o krůček blíže vydání singleplayerového spin-offu Squadron 42. Už vloni jsme sice psali, že po obsahové stránce je hra hotová a vývojáři se soustředí čistě na výkon, a tak by hra měla být de facto připravená, jenže si odteď stejně počkáme ještě aspoň dva roky.

Na CitizenConu to řekl sám šéf vývoje Chris Roberts: „Vzhledem k rozsahu a ambicím Squadron 42 se naše týmy zaměřily na ladění a optimalizaci, aby hra splňovala všechny standardy, které mám já, tým a samozřejmě i vy. Příběh bude trvat 30 až 40 hodin a jsem přesvědčený, že hru vydáme někdy v roce 2026.“

Pokud se tak stane, vyjde Squadron neskutečných 14 let od oznámení. Zároveň s tím se můžete podívat na více než hodinu nepřetržitého hraní, při kterém se Squadron ukazuje v celé své kráse. Jestli se neskutečně dlouho vyvíjenému projektu nedá něco upřít, tak to, že vypadá skutečně nadpozemsky. Hra sice neobstála bez pádů, ale tým má pořád další rok a půl, dva roky, aby technickou stránku vyladil do posledního bugu.