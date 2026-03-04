Budoucnost Resident Evilu: DLC pro Requiem, remake Code: Veronica i desítka

Známý insider Dusk Golem přichází s další várkou zaručených informací o budoucnosti hororové série Resident Evil. Je dobré podotknout, že byť už dříve správně informoval o existenci a prvcích Requiem, třeba to, že hra bude de facto open world, se nakonec nepotvrdil. Je tak nutné info brát s určitou rezervou.
(5/8) recently I've been hearing a few times in the grapevine now there's likely a Leon DLC.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2026
I do not know the scope of RE9's DLC outside of it existing, but I can take some educated guesses. Nakanishi said there would be stuff to keep people playing RE9 long after the main story
Capcom má údajně v ohni hned několik želízek velkých projektů. Nedříve bychom měli vidět DLC pro aktuální Resident Evil Requiem, kerý během necelého týdne prodal přes 5 milionů kopií a patří k vrcholům série. V rozšíření by měl hlavní otěže držet Leon S. Kennedy, měla by se v něm objevit jako druhá hratelná postava i novinářka Alyssa Ashcroft, matka Grace, která je v Requiem další hratelnou postavou vedle Leona.
Stran dalších her Resident Evil si Dusk Golem stále stojí za svým, a tedy, že dalším velkým projektem bude Code Veronica, který by měl vyjít příští rok. Po něm má pak následovat remake Resident Evilu 0, který je v plánu na rok 2028. To je ale v rozporu s nedávnou registrací v databází ESRB, který hovoří o Resident Evilu 5. Je dobré dodat, že místo remaku může jít ale pouze o port na Xbox Series X/S.
V horizontu dalších let by pak měla dorazit i další hlavní hra v sérii – pravděpodobně Resident Evil 10. Je však důležité zdůraznit, že jde stále o neoficiální informace. Přestože má Dusk Golem poměrně dobrou reputaci mezi leakery Resiho, sám přiznává, že část jeho tvrzení vychází z odhadů a útržkovitých informací.
Jedna věc je ale téměř jistá. Po silném startu Resident Evil Requiem a velkém zájmu hráčů Capcom pravděpodobně nenechá svou největší hororovou sérii dlouho odpočívat. Pokud se alespoň část těchto plánů potvrdí, čeká fanoušky ještě několik let návratů do světa zombíků – ať už v nových hrách, nebo modernizovaných klasikách.