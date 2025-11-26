Beyond Good & Evil 2 stále žije. Ubisoft po 17 letech vývoje dál nabírá lidi

Pamatujete si ještě na Beyond Good & Evil 2? Ambiciózní pokračování kultovní akční adventury od Ubisoftu bylo poprvé oznámené už v roce 2008, naposledy se výrazněji ukázalo na E3 2017. Přestože by se mohlo zdát, že hra dávno zapadla v hlubinách vývojářského pekla, opak je pravdou. Ubisoft totiž i po sedmnácti letech od oznámení stále aktivně hledá nové zaměstnance, kteří se mají na vývoji podílet.
Důkazem je čerstvá pracovní nabídka na pozici technického zvukového designéra pro studio Ubisoft Montpellier. V inzerátu je Beyond Good & Evil 2 výslovně uvedeno jako projekt, na kterém bude nový člen týmu pracovat.
Součástí nabídky je i aktuální popis samotné hry. Podle něj má jít o akční adventuru v otevřeném světě zasazenou do poutavého světa vesmírné opery a zároveň o přímé pokračování jedničky. Vzniká na proprietárním enginu Voyager, ve kterém slibuje plynulé prozkoumávání sluneční soustavy plné exotických lokací, výrazných postav a tajemství, a to jak v singleplayeru, tak v kooperaci. Cílem je vytvořit zážitek, který klade důraz na svobodný pohyb napříč světy v duchu vesmírného pirátství.
Vývoj Beyond Good & Evil 2 je už léta spojený s celou řadou problémů. Loni dostal projekt nového kreativního ředitele a původní tvůrce Michel Ancel v minulosti připustil, že velkou část problémů způsobily spory mezi manažery jednotlivých oddělení, kteří se nedokázali shodnout na prioritách.
Přesto se v poslední době objevilo několik drobných stop, že Ubisoft vývoj stále nevzdal. Loňská výroční edice původního Beyond Good & Evil obsahovala nové filmečky a předměty, které přípravy pokračování opět naznačily.
Ubisoft v posledních měsících prochází řadou změna. Firma letos vytvořila společný dceřiný podnik s čínským Tencentem pod hlavičkou Vantage Studios, kam přesunula trojici svých klíčových značek. Studio Montpellier ani Beyond Good & Evil 2 pod něj ovšem nespadá. Zároveň Ubisoft v poslední době zkoumá potenciál generativní umělé inteligence při vývoji her, což šéf Ubisoftu Yves Guillemot dokonce přirovnává k revoluci, jakou svého času znamenal přechod do 3D. V aktuální nabídce práce se nicméně o generativní AI vůbec nemluví.
Můžeme ji tak vnímat jako další drobný signál, že Beyond Good & Evil 2 stále existuje alespoň na papíře v produkčním plánu. Zda se někdy skutečně dočkáme vydané hry, zůstává otevřenou otázkou. S vývojem od roku 2008 má ale minimálně solidně našlápnuto stát se nejdéle vyvíjeným pokračováním všech dob. Pokud tedy někdy vyjde.