Zdá se to nemožné, ale na Beyond Good & Evil 2 se stále pracuje

24. 10. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Francouzské vydavatelství Ubisoft se nedávno ocitlo v poměrně vážných problémech nejen kvůli kvalitě her, ale celkové pracovní kultury. Do řízení firmy se kvůli nim vložilo představenstvo a výkonný výbor. S oznámením o zamítnutí pokračování Prince of Persia: The Lost Crown a spekulacím o osudu XDefiant se zdálo, že se francouzský gigant vydá jen jedním výdělečným směrem a bude chrlit spoustu her se značkou Assassin's Creed. A v takové atmosféře by asi nikoho nepřekvapilo, kdyby se mýtická akční adventura Beyond Good & Evil 2 v tichosti zrušila, ale ono ne.

Prokletý a nekonečný projekt, který firma vyvíjí od roku 2008 a v jehož čele se protočili snad všichni vedoucí v Ubisoftu, není mrtvý. Pozici kreativního ředitele v těchto dnech obsadil Fawzi Mesmar, který pracoval na několika Battlefieldech, mobilní hře Candy Crush Saga a naposledy v Ubisoftu na Star Wars Outlaws.

„Přidal jsem se k vývoji Beyond Good & Evil 2 jako kreativní ředitel. S týmem jsem ale už předtím pracoval roky, stojím na ramenou kreativních obrů, kteří projekt podporovali dlouho přede mnou a těším se na pokračování prací na unikátní hře,“ říká Mesmar v oznámení na profesní sociální síti LinkedIn.

Že je hra stále ve vývoji, pak potvrdil i sám Ubisoft. „Práce na Beyond Good & Evil 2 pokračují pod vedením producenta Francise Coldeboeufa. Podělíme se o více informací, až bude správný čas,“ uvedla firma pro server Kotaku.

No dobře, budeme jim prozatím věřit, že se pokračování kultovní akční adventury jednou opravdu dočkáme. Ostatně na pirátské dobrodružství Skull and Bones se od oznámení také čekalo dlouhé roky, byť výsledek velkou díru do světa neudělal.