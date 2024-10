Druhého dílu nového Prince of Persia se nedočkáme, studio rozpustili

23. 10. 2024 10:43 | Novinky | autor: Aleš Smutný

A proto nemůžeme mít hezké věci. Protože na sebe nevydělají. Nebo alespoň ne „dost“, ať už to znamená cokoliv. Prince of Persia: The Lost Crown byla povedená nápaditá metroidvania, která si od Pavla odnesla osmičku (viz jeho recenzi) a rozhodně patří k těm dobrým reimaginacím klasických značek. Pokud byste se ale těšili na pokračování, máte smůlu.

Podle zdrojů francouzského herního novináře byl tým, který na The Lost Crown pracoval rozpuštěný a jednotliví vývojáři budou pracovat na dalších, jiných projektech v rámci Ubisoftu. Důvodem prý byly v první řadě prodeje hry, a to už v rámci několika týdnů po vydání, kdy prostě hra nevydělala tolik, kolik se od ní očekávalo. Zároveň prý práci na potenciálním možném druhém dílu zabila byznysová strategie, kdy nadřízení nechtěli, aby dvojka kanibalizovala dlouhodobé prodeje prvního dílu.

zdroj: vlastní video redakce

To je sám o sobě zajímavý postřeh a zákulisní informace, samozřejmě pokud se zakládá na pravdě, protože Gautoz, jak se onen novinář jmenuje, musí pracovat s anonymními zdroji. Ubisoft se zjevně u některých her zaměřuje spíš na jejich dlouhodobou prodejnost, zvláště když jde o podobné menší „profilové“ tituly. Pokud zůstane tenhle spin-off Prince of Persia jediným, je jasné, že se bude nadále prodávat, než kdyby jej nahradila dvojka, která by na sebe strhávala pozornost.

Nevíme samozřejmě čísla, která The Lost Crown vydělala ani to, jaký byl cíl. Byznysově to zjevně nedávalo rozhodujícím osobám smysl. Nicméně je třeba říct, že z ryze hráčského hlediska je škoda, že nebude příběh Sargona pokračovat.