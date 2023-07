Zemřel Emile Morel, kreativní ředitel Beyond Good & Evil 2

V pouhých 40 letech náhle zemřel Emile Morel, zatím poslední kreativní ředitel, který pracoval v Ubisoftu Montpellier na Beyond Good & Evil 2. Na profesní sociální síti LinkedIn nešťastnou zprávu zveřejnil jeho zaměstnavatel. Příčina smrti nebyla zveřejněna.

„Emile byl strašně pyšný na BGE2, komunitní program Space Monkeys a na své kolegy. Bude nám velmi chybět. Ať hra vyjde jeho jménem,“ píše bývalá narativní ředitelka Gabrielle Shrager, která na hře pracovala do roku 2019. Morel se začal na pokračování akční adventury podílet na pozici zástupce kreativního ředitele, než post šéfa převzal po Jeanu-Marcu Geffroyovi, který projekt letos opustil.

It's with complete sadness to hear the passing of Emile Morel creative director who worked at Ubisoft Montpellier on Rayman Legends and Beyond Good & Evil 2. We are eternally grateful for your work. Thinking of the studio & his family at this difficult time. RIP #Rayman #Ubisoft pic.twitter.com/fOuoI8PQ8u