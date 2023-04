Špatné zprávy ohledně Beyond Good & Evil 2

20. 4. 2023 12:18 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pamatujete si, kdy naposled ohledně chystaného titulu z dílny Ubisoftu Beyond Good & Evil 2 přišly nějaké dobré zprávy? Nejspíš bychom museli zabrousit o celých pět šest let zpátky, kdy ještě nikoho ani nenapadlo, že by se E3 měla rušit, pandemie byla vtipné slovo z katastrofických filmů a ve Spojených státech kraloval Donald Trump. Na E3 2017 i 2018 totiž Ubisoft předváděl nové filmečky z diskutované hry a zdálo se, že by se už v tu dobu předlouhý vývoj snad mohl někam posouvat. Jenže od té doby to jde zase od desíti k pěti.

Ještě následující rok Adam v článku o dlouho vyvíjených hrách doufal, že Beyond Good & Evil 2 už na další E3 nebude. To se samozřejmě nesplnilo a další léta už přicházela jen občasná rozpačitá ujištění tvůrců, že se na hře jakože stále pracuje, což ale v obdobně pravidelných intervalech prokládaly různé jobovky týkající se vývoje.

V roce 2020 z Ubisoftu odešel původní tvůrce Michel Ancel, ale na hře se stále dělá! O rok později se na klíčových pozicích prostřídal tým scénáristů, ale na hře se stále dělá! Vloni padl neslavný rekord nejdéle odkládané AAA hry, který projekt Ubisoftu převzal ze zpráchnivělých prstů jistého atomového vévody, a letos se studio Ubisoft Montpellier stalo kvůli předlouhému vývojovému cyklu dokonce terčem vyšetřování francouzského pracovního inspektorátu, ale... na hře se stále dělá!

Jak zdárně to (ne)pokračuje, nicméně dokazuje předvčerejší inzerát nabízející pracovní pozici, který láká zájemce do studia Ubisoft Barcelona. Hledá se senior concept artist pro Beyond Good & Evil 2, tedy vedoucí výtvarník pro tvorbu konceptů do hry.

zdroj: Ubisoft

Koncepty by ideálně měly být hotové během prvního půlroku předprodukce, protože se jedná o výtvarné návrhy, které primárně slouží jako vodítko k udržení jednotného grafického stylu a později se od jejich podoby při tvorbě herních assetů odráží grafici, animátoři a tvůrci modelů. Je tudíž pochopitelně krajně podezřelé, když se Ubisoft snaží podobnou pozici obsadit patnáct let po oznámení. Došlo zase k dalším změnám? Vyvíjí se opět od píky? Vědí v Ubisoftu konečně, co vlastně chtějí vyrobit?

Jednoho by až skoro napadlo, jestli by náhodou nebylo lepší to prostě zabalit, jelikož tenhle proces alespoň zvenčí zkrátka zavání „sunk-cost fallacy“, tedy jevem popisujícím neochotu ukončit snahu o něco, do čeho jsme již investovali prostředky, ačkoliv se pokračování a výsledek nemůže vyplatit. Ale těžko říct, v Ubisoftu to přeci jenom musí vědět líp.

Faktem zůstává, že se na Beyond Good & Evil 2 stále pracuje, ale je pořád krajně nepravděpodobné, že bychom se ho snad měli dočkat někdy brzy.