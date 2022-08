Beyond Good & Evil 2 má novou hlavní scenáristku, ani po 15 letech není blízko vydání

5. 8. 2022 15:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když se v roce 2008 objevil na komunitní akci UbiDays teaser na chystané pokračování oblíbené akční adventury Beyond Good & Evil (natolik oblíbené, že jsme si dali celý její LongPlay), asi málokdo tipoval, že si na druhý díl počkáme víc než patnáct let. Ubisoft zhruba od roku 2014 čas od času připomíná, že se na Beyond Good & Evil 2 pracuje, avšak finanční plán pro následující fiskální rok uvádí, že si firma není jistá, zda ho zvládne vydat v roce 2024. Respektive – v plánu pro fiskální rok končící březnem 2024 ho pro jistotu nemá.

Úplně mrtvý tenhle projekt ale není. Herní vývojářka Sarah Arellano, která v minulosti pracovala třeba jako narativní designérka World of Warcraft v Blizzardu nebo se ve Volition podílela na rebootu Saints Row, na svém Twitteru oznámila, že se počínaje srpnem připojila k týmu v Ubisoft Montpellier jako hlavní scenáristka pro Beyond Good & Evil 2.

It’s my turn to do the thing pic.twitter.com/gS87kZn7UT — Sarah Arellano (@TheSugarVenom) August 3, 2022

Vedle Arellano pak Ubisoft pro projekt poptává i další vývojáře, ale je poměrně evidentní, že vývoj téhle akční adventury není z nejpohádkovějších, když po 15 letech ani nemá dopsaný příběh. Dokonce není vyloučené, že prochází dalším restartem a v Montpellier se začíná takřka od nuly. Tak uvidíme, jestli (a kdy) se Beyond Good & Evil 2 nakonec dočkáme.

zdroj: Ubisoft