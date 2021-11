Na Beyond Good & Evil 2 se stále pracuje. Vydání je ale prý pořád roky daleko

O Beyond Good & Evil 2 ze strany Ubisoftu už nějaký čas nebylo slyšet. Jeden z častých zdrojů nepotvrzených drbů, Tom Henderson, tak nedávno vypustil na svůj Twitter spekulaci, že by se nedivil, kdyby byla hra v nejbližší době úplně zrušená. Tím ale zřejmě vyvolal řetězovou reakci a měl se mu ozvat jeden z vývojářů, který tvrdí, že se na pokračování oblíbené akční adventury stále pracuje.

zdroj: Archiv

Její vydání je prý ale stále roky vzdálené a dost možná půjde o záležitost let 2024 nebo 2025. Pokračování přitom francouzský vydavatel naznačil už v roce 2008, na E3 2017 pak ukázal první trailer, ovšem bez jakýchkoliv odhadů data vydání či platforem.

Beyond Good & Evil 2 is still in development - "it's still several years away" said 1 developer that reached out after my BG&E2 tweets.



I've heard of 2024-2025 date thrown around a bit. pic.twitter.com/OJdAQIEwrx