Ubisoft Montpellier má problémy, vyšetřují ho francouzské úřady

1. 3. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ubisoft se nám v poslední době stará o pravidelné vlny vzruchu. Víme, že se firma dostala do finančních nesnází kvůli neslavným prodejům nejnovějších her, což se chystá řešit změnou obchodní strategie. Součástí toho by mělo být silnější zaměření na největší značky, čemuž odpovídá i mírně zhůvěřilých deset chystaných her z univerza Assassin's Creed.

Ředitel Ubisoftu Yves Guillemot pak spáchal botu se svým komentářem o míči na polovině hřiště vývojářů, což vyvolalo nebývale popuzené reakce z řad podřízených a ředitel si musel sypat popel na hlavu. Zaměstnanci spolu s odbory už v tu dobu začali vyhrožovat stávkou, ke které pak na konci ledna opravdu došlo a zúčastnilo se jí téměř čtyřicet lidí.

Další nemilá zpráva tentokrát přichází ze studia Ubisoft Montpellier, které už dlouhá léta pracuje na Beyond Good & Evil 2. Že nebude všechno úplně růžové, bylo tak nějak jasné už z toho, jak dlouho vývoj trvá, ale tentokrát se situace mírně přiostřuje: Ve studiu probíhá vyšetřování Inspection du Travail, což je francouzský pracovní inspektorát.

Důvodem je podezřelé množství lidí, konkrétněji prý dokonce několik desítek, kteří nejdřív přestali chodit do práce a pak ze studia odešli úplně. Spekuluje se, že za to mohlo pracovní vyhoření, ale detaily má zjistit právě zmíněná inspekce.

A aby toho nebylo málo, od ledna nechodí do práce ani výkonný ředitel Guillaume Carmona. Minulý týden se zaměstnanci dozvěděli, že už se ani nehodlá vrátit a po dvaceti letech od firmy odchází. Společnost i sám Carmona odmítají sdělit přesný důvod.

Mluvčí Ubisoftu komentoval vyšetřování následovně: „Vzhledem k délce vývojového cyklu Beyond Good & Evil 2 v týmu Montpellier probíhá vyšetřování třetí strany ohledně zdraví a pohody zaměstnanců, které zajistí případná preventivní opatření a zjistí, kam je potřeba směrovat další možnou podporu.“

Souběžně s tím také došlo k dalším změnám ve vedení projektu – dosavadní kreativní ředitel Jean-Marc Geffroy už na hře nepracuje, místo něj pozici dostal pomocný ředitel Emile Morel. A stejný osud potkal i šéfa vývoje Bejamina Dumaze, kterého nahradil nový šéf Charles Gaudron. Hra podobné turbulence nezažívá poprvé, před dvěma lety z firmy odešel autor původního Beyond Good & Evil Michel Ancel po obvinění, že vytváří toxické pracovní prostředí. Loni se zase měnilo v týmu scenáristů.

zdroj: Ubisoft

Jinými slovy: Pokud jste snad hře stále ještě věřili, buďte opatrní, protože tohle zkrátka vypadá bledě. Beyond Good & Evil 2 totiž studio zkouší vyvíjet už nějakých patnáct let a titul dodnes nevstoupil do plnohodnotné produkční fáze. Podle obeznámených zdrojů má stále problém ustanovit jasnou vizi, která bude zároveň dosažitelná a zábavná. Čemuž pravidelné změny ve vedení projektu opravdu dvakrát nepomůžou.