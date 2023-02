Ubisoft chce být na E3 za každou cenu

17. 2. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zatímco jiná velká studia na E3 2023 obrazně zavírají stánky, francouzský Ubisoft potvrdil, že pokud se výstava letos bude konat, určitě na ní nesmí chybět. Ředitel studia Yves Guillemot to potvrdil během prezentace výsledků pro investory. „Pokud E3 letos bude, budeme na ní i my a přivezeme spoustu věcí, které chceme ukázat,“ dodal šéf Ubisoftu.

Je spousta titulů, kterým by Ubisoft na výstavě mohl dát nahlédnout pod kapotu a o kterých je ticho po pěšině. Čím dál více do dáli odplouvá datum vydání Skull and Bones, v nedohlednu je Beyond Good and Evil 2, z remaku Prince of Persia: The Sands of Time zůstává jen fata morgána a možná by francouzský vývojář mohl pustit i nějakou tu plíživou informaci o chystaném remaku značky Splinter Cell.

zdroj: Ubisoft

Zatímco tituly výše už spíše patří mezi zbožná přání, co by na E3 jistě nemělo chybět, je nová nálož detailů ke všem chystaným dílům Assassin's Creed, které povede na letošek chystaný Mirage.

E3 2023 se po čtyřech letech vrací z online prostoru na losangeleské výstaviště. Výstava fyzicky potrvá od 13. do 16. června, její digitální část startuje už 11. června. Show bude rozdělena na části pro veřejnost a byznys. Pořadatelem bude letos poprvé místo Entertainment Software Association (ESA) společnost ReedPop, která stojí za akcemi jako PAX nebo EGX.