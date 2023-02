Ubisoft prý chystá rovnou 10 her ze série Assassin’s Creed

28. 2. 2023 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ubisoft relativně nedávno změnil svou obchodní strategii, kdy se chce především zaměřit na své největší značky. Mezi ně zcela neochvějně patří i Assassin’s Creed. Série, která se stále těší obří popularitě a poslední díly se velice dobře prodávaly. Jak se zdá, společnost chce tuto svou „dojnou krávu“ opravdu řádně využít.

Aktuálně s jistotou víme, že Ubisoft pracuje hned na několika titulech. Nejaktuálnější z nich je samozřejmě Assassin’s Creed Mirage, který vyjde během tohoto roku a má se vracet k duchovním kořenům série, což nejspíš uvítají zejména fanoušci prvních dílů.

Ve vývoji jsou ale i projekty s kódovým označením Red, Hexe a Jade. První splní dlouholeté přání o výletu do feudálního Japonska, druhý má přinést výrazně odlišný zážitek (nejspíše s čarodějnicemi) a třetí bude mobilní záležitostí zasazenou do Číny. Kromě toho se už oficiální ví i o multiplayerové hře s označením Project Invictus. Také se už nějaký čas mluví o hře pro virtuální realitu, jejíž pracovní název je Project Nexus. Ta má být představena letos na veletrhu E3. A jelikož Ubisoft nelení, má se interně už nyní diskutovat i o případném pokračování.

To je dohromady sedm her, o kterých se nějakým způsobem ví, což je sám o sobě úctyhodný počet. Jak to ale podle informací známého insidera Toma Hendersona vypadá, Ubisoft u sedmičky ani zdaleka nekončí. Henderson totiž v novém článku magazínu Insider Gaming prozradil, že firma údajně vyvíjí ještě tři další tituly ze série Assassin's Creed.

Prvním z nich je Project Nebula. Ten prý vzniká ve studiu Ubisoft Sofia, které stojí třeba za Assassin’s Creed Rogue nebo za Assassin’s Creed III: Liberation. Podle Hendersonových zdrojů se má jednat o velmi dobrodružnou jízdu, která hráče vezme rovnou do třech odlišných lokalit – Indie, Aztécké říše a Středomoří.

Z další hry nejspíše kovaným fanouškům série vyskočí pupínky po celém těle. Její kódové označení je Project Raid a jedná se o free-to-play PvE kooperaci pro čtyři hráče. Tu vytváří čínský Ubisoft Chengdu a podle Hendersona by se v ní měly objevit různé postavy ze světa Assassin’s Creed.

No a třetí hra má nést pracovní název Project Echoes a vznikat ve studiu Ubisoft Annecy, které dříve vyvíjelo multiplayerové části do různých her ze sérií Assassin’s Creed a Splinter Cell, podílelo se kupříkladu i na tvorbě The Division 2. Je proto logické, že i Project Echoes má být multiplayerovou hrou, která bude využívat cloudovou technologii Ubisoft Scalar.

Stále se jedná o nepotvrzené informace, takže je nutné brát předchozí řádky s notnou rezervou. Zároveň se všechny tři zmíněné hry mají nacházet v prototypové či konceptové fázi, takže jejich vývoj opravdu stojí na svém počátku a mohou se značně proměnit, případně nikdy nevyjít. Čekání tedy nejspíše ještě bude dlouhé.

Podle Hendersonových zdrojů se série vrátí k ročnímu výdejnímu cyklu, zatímco hlavní tituly se mají od sebe významněji lišit. Nejdříve tedy dojde na vydání Assassin’s Creed Mirage, které bude záhy následovat Project Nexus pro virtuální realitu. V roce 2024 by mělo dojít na Assassin’s Creed Red, v roce 2025 na multiplayerový Project Invictus a v roce 2026 na Assassin’s Creed Hexe.