Uniklé záběry z Assassin’s Creed Jade předvádějí Velkou čínskou zeď a okolí

19. 12. 2022 12:29 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft letos v září představil budoucnost značky Assassin’s Creed, kam kromě spin-offu s Basimem či příštího plnohodnotného dílu z feudálního Japonska patří také mobilní odbočka s prozatímním názvem Codename Jade. Ta hodlá zážitek známý z PC a konzolí převést i s otevřeným světem na mobilní zařízení s uzpůsobeným dotykovým ovládáním a možností vytvořit si vlastního asasína či asasínku.

Mobilní Assassin’s Creed zatím nemá ani název, ani datum vydání, Ubisoft už ale uzavřenou společnost přizval k testování. Jeden (či jedna) z účastníků patrně nedbal dohod o mlčenlivosti a podělil se o záběry z hraní rané verze.

Video z iPhonu má skoro tři minuty. Původně se mělo objevit na facebookové skupině, odkud se rozšířilo do všemožných koutů internetu, přičemž v něm uvidíte jak parkour, tak i bojové sekvence v okolí jedné z nejmonumentálnějších staveb lidské historie: Velké čínské zdi.

Není to poprvé, co Assassin’s Creed Codename Jade vidíme v akci, Ubisoft během zářijové akce zveřejnil krátký teaser, syrové záběry z hraní se nicméně na veřejnost dostaly prvně. Pokud se na ně chcete podívat, doporučuji příliš neotálet, uniklá videa z nevydaných her mívají tendence z internetu mizet.

Ubisoft kromě mobilního Assassin’s Creed chystá dva díly hlavní série, které postupně začnou formovat projekt Assassin’s Creed Infinity. Codename Red se bude odehrávat ve feudálním Japonsku, Codename Hexe by mělo zamířit do střední Evropy a podívat se na zoubek čarodějnictví a pohanským rituálům. Příští rok je pak na řadě kratší spin-off Assassin’s Creed Mirage, kde se vydáme do Bagdádu a vývojáři se v něm chtějí vrátit ke kořenům hratelnosti série.