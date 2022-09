Někteří zaměstnanci Ubisoftu prý odmítají pracovat na novém Assassin’s Creed

13. 9. 2022 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Zaměstnanec Ubisoftu a člen tamní iniciativy A Better Ubisoft prozradil webu TheGamer, že někteří zaměstnanci Ubisoft Quebec údajně požádali o své přeřazení z projektu Assassin’s Creed: Codename Red. Ten firma oznámila teprve před pár dny, v budoucnu se v něm podíváme do feudálního Japonska.

Důvod údajné revolty? Údajně jím má být kreativní ředitel Jonathan Dumont. Ten byl před dvěma lety s řadou dalších kolegů nařčen z nevhodného chování. Konkrétně Dumont slovně napadat své kolegy a zejména vůči ženám a nováčkům se měl dopouštět nevhodného chování se sexuálním podtextem.

Podle zdroje TheGamer měl být Dumont odpovědný také za odchod několika vývojářů a vývojářek, mimo jiné i kvůli výbuchům vzteku a vytváření atmosféry strachu. Stejný zdroj také dodává, že Dumont se měl v mezičase výrazně zlepšit.

Zdroj už ale bohužel neupřesňuje, kolik zaměstnanců firmy požádalo o přeložení na jiný projekt vedený někým jiným – zda to byli dva lidi, nebo třeba vyšší desítky seniorních vývojářů, ani zda vedení firmy požadavku vyhovělo. V potaz musíme vzít ale i fakt, že se TheGamer odkazuje na jediného anonymního zaměstnance Ubisoftu a nikde neuvádí, zda si tvrzení anonymního zdroje ověřil alespoň u jednoho dalšího zdroje nezávislého na tom prvním, jak velí běžná novinářská praxe. A jakkoliv osobně nechci report TheGameru shazovat, je to něco, co je potřeba mít na mysli a celou zprávu brát raději s menší rezervou.

Za připomenutí stojí, že iniciativa A Better Ubisoft vznikla jako odpověď některých zaměstnanců na skandály a problémy s firemní kulturou, která plní herní média už víc než dva roky. ABU mimochodem na svém Twitteru uvádí, že Ubisoft založil zbrusu nové oddělení pro diverzitu a inkluzi. To je prý velice zapálené a akční, nicméně také podfinancované. Tým o několika lidech se tak problémy napříč obří korporací zvládá prokousat jen velmi pomalu.

Skupina v létě 2021 zveřejnila dopis se čtveřicí požadavků, kdy mimo jiné žádala ukončení cyklu povyšování a najímání manažerů známých pro svou toxicitu na předchozích pracovištích, volal ale i po spolupráci v řešení podobných záležitostí v rámci celého herního průmyslu. Otevřený dopis podepsalo přes tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti, během roku od jeho zveřejnění prý firma nevyhověla jedinému požadavku. V návaznosti na to čtvrtina ze signatářů v průběhu uplynulého roku z Ubisoftu odešla.

A co na to spoluzakladatel a šéf firmy Yves Guillemot? Ten se přímo k tomuto konkrétnímu nařčení sice nevyjádřil, ale na nedávné tiskové akci promluvil mimo jiné i o aktuálním stavu firemní kultury. Guillemot přiznal, že firma „klopýtla“ a že to v minulosti přiznala. „Postupně jsme se toho hodně naučili a udělali jsme smysluplný posun správným směrem s konkrétním akčním plánem. Vedou ho naši lídři společně s naší Chief People Officer Anikou Grant a viceprezidentkou pro diverzitu a inkluzi Raashi Sikka,“ řekl Guillemot nedávno britské mutaci Eurogameru.

Guillemot také zdůraznil, že i navzdory vyčerpání celého průmyslu způsobenému pandemií se Ubisoftu v minulém fiskálním roce podařilo najmout přes 4 000 nových lidí, a to včetně opětovného najmutí 600 bývalých zaměstnanců. Stejně tak se jim podařilo přetáhnout seniorní vývojáře od jiných velkých herních vydavatelů. Ubisoft tak očividně určité pokroky dělá a i přes nějaký ten škraloup evidentně nejde o firmu, které by se zaměstnanci štítili.