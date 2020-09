Vývoj Beyond Good & Evil 2 pokračuje i po odchodu hlavního tvůrce

20. 9. 2020 10:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

O pokračování hry Beyond Good & Evil se mluví snad celou věčnost. Dvojka se čas od času vynoří, pak se zase na spoustu let zanoří a takhle to jde už po mnoho let. Od E3 2017 je to s Beyond Good & Evil 2 možná o něco jistější, ale ani po třech letech nevíme, jak dlouho budeme na výsledek ještě čekat. A neví to asi ani sami tvůrci, kteří ale po delší době ujišťují své fanoušky, aby neztráceli naději.

V novém updatu na blogu Ubisoftu, kde se před pár dny objevila podobná aktualizace pro rovněž zdlouhavý vývoj projektu Skull and Bones, tvůrci ze studia Ubisoft Montpellier reagují převážně na odchod Michela Ancela nejen z Ubisoftu, ale videoherního průmyslu obecně.

Ancel během 30 let stvořil milované série Rayman, Rabbids a také Beyond Good & Evil. I chystané pokračování bylo jeho projektem, na kterém ale prý už delší dobu nepracuje. Předal týmu svou vizi a víc ho nebylo potřeba. Takže jeho odchod nijak zásadně neovlivní další dění ve studiu, které se letos značně rozrostlo o nové zaměstnance, spojilo se s pařížskou pobočkou Ubisoftu a nadále hledá další posily.

Tvůrci se momentálně stále soustředí na vývoj hlavních prvků hry a plnění vytyčených milníků. Beyond Good & Evil 2 bude podle slov vývojářů „vlajkovou akční adventurou příští generace“ a prozrazují, že nedávno dosáhli významného milníku – mají hratelný build dokazující jejich ambice a poskytující hodiny hraní. Zmiňují „neuvěřitelnou hloubku svobody v hladkém onlinovém sandboxu vycházející z tech dema prezentovaného na E3“.

zdroj: Ubisoft

Ano, my to dávno chápeme, že se máme na co těšit, ale napínáte nás už dost dlouho, nemyslíte? Prý nám Beyond Good & Evil 2 ukáží v akci příští rok, tak snad to nejsou jen plané řeči. A to platí i pro tvrzení: „Chceme překonat vaše i naše vysoká očekávání.“