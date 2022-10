Beyond Good & Evil 2 překonalo rekord nejdéle vyvíjené hry

4. 10. 2022 18:21 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Je to už 15 let, co jsme se dočkali oficiálního oznámení pokračování Beyond Good and Evil 2. Jestli si říkáte, že je to zatraceně dlouho, máte pravdu. Pro srovnání, na Duke Nukem Forever, který drží Guinnessův rekord v kategorii „Nejdelší doba vývoje videohry“, se oficiálně pracovalo o rok kratší dobu. Není žádné překvapení, že během 15 let hra trošku změnila podobu. Ostatně v roce 2008 vyšel například takový Dead Space, u kterého už dokonce čekáme na remake.

I přes naprosto nesmyslně dlouhý vývoj Ubisoft přísahá na holý pupík, že se na Beyond Good and Evil 2 pořád pracuje. Nedávno studio dokonce najalo novou scenáristku, byť přiznalo, že ještě nějaký pátek potrvá, než se dočkáme finální verze. Mezitím si můžeme zkrátit čekání filmovou verzí první hry, kterou pro nás údajně chystá Netflix.