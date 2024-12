Michel Ancel s odstupem popisuje vývoj Beyond Good and Evil 2 jako pekelný chaos

10. 12. 2024 10:35 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Francouzský web SuperPouvoir si sedl s legendárním herním tvůrcem, který se až donedávna nacházel v dobrovolném vývojářském důchodu, kam jej dovedla práce na Beyond Good and Evil 2 a WiLD. Kromě toho, že potvrdil návrat k vývoji jako konzultant u nových her s Raymanem, rozpovídal se i rámcově o tom, jak BGE 2 vznikalo. Předestřený obrázek zní jako manažerské peklo.

Jako důvod svého odchodu potvrzuje totální vyhoření. „Koncem roku 2019 jsem to začal cítit. Dva moje projekty nešly dobře a já jsem si měl dát pauzu už dlouho předtím. Místo toho jsem pracoval ještě víc. Začátek roku 2020 byl rozhodující, protože mým vyhořením začal trpět i rodinný život. Špatně jsem zacházel s energií, co jsem ještě měl, a už jsem neměl sílu pokračovat ve videohrách.“

Aktuálně tedy Ancel, krom zmíněného poradenství, vede několik projektů kolem ochrany přírody napříč Francií. Co ale přispělo k tomu, že vyhořel a co se děje ve zdánlivě prokletém Beyond Good and Evil 2? Ancel na rovinu říká, že „nebyl tam nějaký velký záporák, který všechno pokazil, ale řada problémů, která nebyla řešena na úrovni manažerů, mezi něž jsem patřil i já. Mám na tom podíl odpovědnosti a měl jsem projekt lépe hájit a hledat víc cest s dalšími odpovědnými spolupracovníky.“

zdroj: Ubisoft

Ačkoliv by se zdálo, že Beyond Good and Evil 2 byl výhradně Ancelovým projektem, ve skutečnosti byl jen jedním z několika odpovědných manažerů, z jejichž spolupráce měl vzejít výsledný produkt. Jenže tady je jádro pudla. Schopnost domluvy mezi šéfy zastupujícími jednotlivá oddělení byla zjevně mizivá.

„Všichni byli nadšení, ale kvůli tomu pak docházelo ke střetům. Nejvíc mezi manažery jednotlivých oddělení. Šéf výtvarníků chtěl v jednu chvíli předělat úplně všechno od začátku, šéf vývoje chtěl udělat hru s generovanými dungeony, já zase snil o vesmírném dobrodružství. Prostě jsme se nemohli shodnout a vedoucí projektu se rozhodl hru směřovat jinam.“

V tuhle chvíli to působí, že vytvořeno toho na nad rámec prvních trailerů nic moc nebylo. Dokonce ani koncept toho, jak má vypadat a fungovat jako celek. Nepřímo to potvrzuje i Ancel. „V takové situaci jsou týmy přehazované jak horký brambor a nikdo neví, kdo tomu šéfuje a dělá finální rozhodnutí. Všechno má ukočírovat producent, ale to se nestalo. Do Montpellier musel dokonce letět Yves Guillemot a všechno urovat, ale ani to šéfovi vývoje nestačilo.“

zdroj: Archiv

Ancel byl chycený i ve skandálu z roku 2020, kdy byla řada čelních představitelů Ubisoftu obviněna ze sexuálního obtěžování. To se Ancela netýkalo, ale deník Libération přinesl obvinění, že Ancel nutil tým pracovat přesčasy a projekt byl pod jeho vedením neorganizovaný. Už tehdy se Ancel proti tomuto ohradil a dnes pokračoval. „Když jsem si přečetl článek v Libération, zaskočil mě. Tvrdili, že celý vývoj vedu já a chci všechny možné změny. Přitom jsem nikdy nebyl proti nějakému konečnému rozhodnutí a kdyby se mne někdo na celou věc zeptal před tím, než článek vyšel, rád si s ním promluvím.“

Zároveň se Ancel vrací k tomu, že za všemi problémy byli nadšení manažeři, kteří prostě měli rozdílné představy. Na jednu stranu je hezké, že se snaží na nikoho neházet vinu a nejmenovat, ale zároveň to ukazuje, v jak strašlivém chaosu musel vývoj tři roky probíhat. „Byla to prostě spousta eg spousty lidí a management, který rozhodně mohl být lepší.“

zdroj: Archiv

Zatímco naděje na dokončení Beyond Good and Evil ještě žijí, WiLD je už v křemíkovém nebi. Na té pracovalo Ancelovo nezávislé studio Wild Sheep a vývoj zpomalil přechod z PS4 na PS5. V Sony pak došlo k personálním změnám a vývoj se zastavil, následně měl zájem o hru Ubisoft a ve chvíli, kdy už bylo skoro vše domluvené, se ozvala zpátky Sony a zdvojnásobila rozpočet. Jenže dohoda s Ubisoftem už byla daleko, a tak tým nabídku japonské firmy odmítl.

Jenže v té době už přišlo Ancelovo vyhoření a hra dle jeho slov spadla do klína Ubisoftu Paris, kde panoval opět naprostý chaos. „Už jsem tam nebyl, abych bránil hru a ta byla doslova zničená lidmi, kteří chtěli spoustu změn, aniž by si ji alespoň zahráli. Skandál!“ Nakonec po dvou letech šla hra k ledu, protože „už neodpovídala původnímu záměru.“ Ale to už byl Ancel dávno ve svém přírodním ráji.

To je ostatně jeho aktuální profesní zaměření. Konzultace u Raymana bral jako jednorázovou záležitost a dále se věnuje svým projektům na vytváření přírodních parků a nebo třeba zavádění více zeleně do francouzských škol.