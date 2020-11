45 herních měst bylo zvěčněno na stránkách atlasu Virtual Cities

13. 11. 2020 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Každý jistě dokáže z hlavy vymáčknout alespoň jedno ikonické, legendární město, jehož ulicemi nesčetněkrát prošel a prožil v nich nezapomenutelné příběhy. Pro někoho je takovým místem City 17 z Half-Life 2, pro dalšího třeba Citadel z Mass Effectu či Novigrad z třetího Zaklínače a pro jiného zase Dunwall z Dishonored.

Takových měst je nepočítaně a rozhodně jich není pouze 45, jež byla zvěčněna na stránkách nového atlasu Virtual Cities. Kniha Konstantinose Dimopoulose a ilustrátorky Marie Kallikaki si taky nedává za cíl archivovat úplně všechna herní města, ale vypíchnout některá z těch nejzajímavějších a předvést je v nové podobě.

zdroj: tisková zpráva

Města jsou do knihy překreslena mnoha způsoby – z pohledu návštěvníka daného místa a za použití tradičních i neortodoxních metod mapování. Ilustrátorka je na mnoha místech rozšířila do uvěřitelnější podoby a opatřila je i doprovodnými kresbami. Výsledkem je 256 stránek v pevné vazbě vzpomínajících na památná místa ještě památnějších her.

V seznamu mi osobně chybí například Lost Haven z Mafie, ale jinak výběru není moc co vytknout. Je tu Yharnam z Bloodborne, Londýn z Assassin's Creed Syndicate, Whiterun ze Skyrimu, Anor Londo z Dark Souls nebo třeba Olympic City z Need for Speed: Underground.

Níže naleznete kompletní seznam přítomných měst a už teď si knihu Virtual Cities můžete pořídit v obchodech po celém světě:

The City, Thief: The Dark Project

London, Fallen London

Dunwall, Dishonored

City 17, Half-Life 2

New Vegas, Fallout: New Vegas

Citadel, Mass Effect

Hong Kong, Shadowrun: Hong Kong

Midgar, Final Fantasy VII

Lizard Breath, It Came From The Desert

New Orleans, Gabriel Knight: Sins of the Fathers

Silent Hill, Silent Hill

Kamurocho, Yakuza 0

Wan Chai, Shenmue II

Steelport, Saints Row: The Third

London, Assassin's Creed Syndicate

Antescher, Ant Attack

Rubacava, Grim Fandango

Whiterun, The Elder Scrolls V: Skyrim

Sigil, Planescape: Torment

Anytown, 0°N 0°W

Anor Londo, Dark Souls

Seaside Valley, Bus Simulator 18

Dun Darach, Dun Darach

Novigrad, Zaklínač 3: Divoký hon

Rockvil, A Mind Forever Voyaging

Mega Primus, X-COM: Apocalypse

Orgrimmar, World of Warcraft

Terrapolis, B.A.T.

Olympic City, Need For Speed: Underground

Pripyat, STALKER: Call of Pripyat

Metro City, Final Fight

Raccoon City, Resident Evil 2

New Bretagne, Lamplight City

New York City, Deus Ex

Yharnam, Bloodborne

Clock Town, The Legend of Zelda: Majora's Mask

Fourside, Earthbound

Woodtick, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

New Donk City, Super Mario Odyssey

Tarsonis City, Starcraft

Gotham City, Batman: Arkham Knight

Neketaka, Pillars of Eternity II: Deadfire

Milton, The Long Dark

Propast, Europolis, Dreamfall Chapters

Union City, Beneath A Steel Sky