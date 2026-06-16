EA spouští platformu pro reklamy ve hrách
zdroj: tisková zpráva

EA spouští platformu pro reklamy ve hrách

16. 6. 2026 15:00 | Byznys | autor: Jakub Malchárek |

Electronic Arts se svého puncu záporáka herního průmyslu nehodlá vzdát bez boje, i když se ho o něj snaží připravit Activision Blizzard nebo třeba takový Ubisoft. Vydavatel oficiálně spustil novou reklamní platformu EA Advertising, která má značkám umožnit mnohem hlubší integraci reklam přímo do her. Firma přitom tvrdí, že cílem je reklamy vylepšit, nikoliv narušit hráčský zážitek, ale ať přemýšlím, jak přemýšlím... nenapadá mě, jak by reklamy mohly hry vylepšit.

Nový systém má umožňovat dynamické reklamní kampaně aktualizované v reálném čase. Nejde přitom jen o klasické billboardy nebo loga na stadionech. EA otevřeně mluví o reklamních prvcích integrovaných přímo do hratelnosti. Největší roli bude nová iniciativa hrát v sérii EA Sports FC 26 a dalších sportovních hrách. Právě zde chce EA využívat přirozená reklamní místa, jako jsou reklamní bannery, výsledkové tabule nebo sponzorské grafiky, které odpovídají skutečným sportovním přenosům. V EA Sports College Football 26 si můžete zahrát třeba za DEW University tým sponzorovaný výrobcem limonády.

007: First Light
Novinky
Lék na mikrostransakce? Produktová reklama jako v 007: First Light

Jenže plány firmy sahají mnohem dál. Součástí plánu jsou také speciální herní výzvy, časově omezené události, odměny a kosmetické předměty propojené s konkrétními značkami. Inzerenti budou moci reagovat na chování hráčů a během kampaní přidávat další obsah nebo nové cíle. EA tomu říká interaktivní herní prostředí, já se nemůžu dočkat, až můj nenarušený hráčcský zážitek „obohatí“ třeba Battlefield 6, kde za 10 killů dostanu samolepku energetického nápoje Monster na helmu.

EA experimentuje s reklamou ve hrách už téměř dvacet let. Největší kontroverzi vyvolalo například EA Sports UFC 4, které obsahovalo nepřeskočitelné reklamy během opakovaných záběrů. Po negativních reakcích hráčů musely být odstraněny. Je totiž důležité poznamenat, že toto se nemusí omezovat jen na EA. V momentě, kdy ostatní vydavatelé jen zaslechnou možnosti vydělat více peněz z reklamy, vsadím boty, že se z her stane neregulovaný divoký západ. Ostatně stačila jen jedna úspěšná koňská zbroj a mikrotransakce se rázem staly standarem.

Smarty.cz
Tagy:
reklama byznys sport electronic arts
Zdroje:
EA
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení

Nejnovější články