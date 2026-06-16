EA spouští platformu pro reklamy ve hrách

Electronic Arts se svého puncu záporáka herního průmyslu nehodlá vzdát bez boje, i když se ho o něj snaží připravit Activision Blizzard nebo třeba takový Ubisoft. Vydavatel oficiálně spustil novou reklamní platformu EA Advertising, která má značkám umožnit mnohem hlubší integraci reklam přímo do her. Firma přitom tvrdí, že cílem je reklamy vylepšit, nikoliv narušit hráčský zážitek, ale ať přemýšlím, jak přemýšlím... nenapadá mě, jak by reklamy mohly hry vylepšit.
Nový systém má umožňovat dynamické reklamní kampaně aktualizované v reálném čase. Nejde přitom jen o klasické billboardy nebo loga na stadionech. EA otevřeně mluví o reklamních prvcích integrovaných přímo do hratelnosti. Největší roli bude nová iniciativa hrát v sérii EA Sports FC 26 a dalších sportovních hrách. Právě zde chce EA využívat přirozená reklamní místa, jako jsou reklamní bannery, výsledkové tabule nebo sponzorské grafiky, které odpovídají skutečným sportovním přenosům. V EA Sports College Football 26 si můžete zahrát třeba za DEW University tým sponzorovaný výrobcem limonády.
Jenže plány firmy sahají mnohem dál. Součástí plánu jsou také speciální herní výzvy, časově omezené události, odměny a kosmetické předměty propojené s konkrétními značkami. Inzerenti budou moci reagovat na chování hráčů a během kampaní přidávat další obsah nebo nové cíle. EA tomu říká interaktivní herní prostředí, já se nemůžu dočkat, až můj nenarušený hráčcský zážitek „obohatí“ třeba Battlefield 6, kde za 10 killů dostanu samolepku energetického nápoje Monster na helmu.
EA experimentuje s reklamou ve hrách už téměř dvacet let. Největší kontroverzi vyvolalo například EA Sports UFC 4, které obsahovalo nepřeskočitelné reklamy během opakovaných záběrů. Po negativních reakcích hráčů musely být odstraněny. Je totiž důležité poznamenat, že toto se nemusí omezovat jen na EA. V momentě, kdy ostatní vydavatelé jen zaslechnou možnosti vydělat více peněz z reklamy, vsadím boty, že se z her stane neregulovaný divoký západ. Ostatně stačila jen jedna úspěšná koňská zbroj a mikrotransakce se rázem staly standarem.