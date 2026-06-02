Lék na mikrostransakce? Produktová reklama jako v 007: First Light

Jaký by mohl být lék na mikrotransakční veselí, které je v herním průmyslu standardem? Podle bývalého šéfa vývoje Dragon Age Marka Darraha, je nenaplněný potenciál v produktové reklamě. Rozebírá to v novém videu na svém YouTube kanále Mark Darrah on Games.
Darrah upozorňuje, že filmy a televize běžně pracují se značkami a reklamními partnerstvími, zatímco videohry tuto možnost využívají jen minimálně. Podle něj by právě podobné dohody mohly některým projektům pomoct financovat vývoj, aniž by se musely tolik opírat o battle passy, kosmetické mikrotransakce nebo live-service modely.
Jako příklad se nabízí nedávné 007 First Light, které ve hře nechává hráče vybírat z několika barevných variant značkových hodinek Omega. Je to trochu absurdní, ale zároveň to je tematicky ukotvené – James Bond a luxusní hodinky k sobě prostě patří. Darrahův argument je jednoduchý: pokud product placement zapadá do světa hry a nepůsobí rušivě, může být přijatelnější než další agresivní monetizace. U moderní špionážní akce nebo sportovní hry se podobná reklama schová relativně snadno.
Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy by se z toho stal další způsob, jak jen zvyšovat marže vydavatelů místo toho, aby se tím skutečně podpořily riskantnější nebo singleplayerové projekty. A představa, že třeba Cloud nosí Rolexky, je už spíš parodie... Final Fantasy není možná ten nejlepší příklad, protože zrovna ve filmu Advent Children jsme viděli spoustu záběrů na mobil Panasonic P900iv, ale rozumíme si?
Dalším příkladem může být třeba Alan Wake. Hra byla plná baterek Energizer a bilboardů mobilního operátora Verizon. Po čase, když licence na využití marketingu vypršela, byla všechna produktová reklama nahrazena generickými názvy tak, aby zapadly od bizarního světa od Remedy. Ideální řešení.
Pointa ale zůstává zajímavá. Herní průmysl hledá způsoby, jak financovat čím dál dražší vývoj, a pokud by nenápadná reklama pomohla udržet při životě klasické singleplayerové hry bez nutnosti cpát do nich mikrotransakce, možná nejde o úplně špatný kompromis. Musím ale potlačit vnitřního cynika, který už vidí, jak budou hry plné battle passů a mikrotransakcí, kde svému hrdinovi můžete koupit třeba obal na nejnovější iPhone.