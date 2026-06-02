Lék na mikrostransakce? Produktová reklama jako v 007: First Light
zdroj: IO Interactive

Lék na mikrostransakce? Produktová reklama jako v 007: First Light

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

2. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jaký by mohl být lék na mikrotransakční veselí, které je v herním průmyslu standardem? Podle bývalého šéfa vývoje Dragon Age Marka Darraha, je nenaplněný potenciál v produktové reklamě. Rozebírá to v novém videu na svém YouTube kanále Mark Darrah on Games.

 

Darrah upozorňuje, že filmy a televize běžně pracují se značkami a reklamními partnerstvími, zatímco videohry tuto možnost využívají jen minimálně. Podle něj by právě podobné dohody mohly některým projektům pomoct financovat vývoj, aniž by se musely tolik opírat o battle passy, kosmetické mikrotransakce nebo live-service modely.

Jako příklad se nabízí nedávné 007 First Light, které ve hře nechává hráče vybírat z několika barevných variant značkových hodinek Omega. Je to trochu absurdní, ale zároveň to je tematicky ukotvené – James Bond a luxusní hodinky k sobě prostě patří. Darrahův argument je jednoduchý: pokud product placement zapadá do světa hry a nepůsobí rušivě, může být přijatelnější než další agresivní monetizace. U moderní špionážní akce nebo sportovní hry se podobná reklama schová relativně snadno.

007: First Light
Recenze
007: First Light – recenze filmové akce s Jamesem Bondem

Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy by se z toho stal další způsob, jak jen zvyšovat marže vydavatelů místo toho, aby se tím skutečně podpořily riskantnější nebo singleplayerové projekty. A představa, že třeba Cloud nosí Rolexky, je už spíš parodie... Final Fantasy není možná ten nejlepší příklad, protože zrovna ve filmu Advent Children jsme viděli spoustu záběrů na mobil Panasonic P900iv, ale rozumíme si?

Dalším příkladem může být třeba Alan Wake. Hra byla plná baterek Energizer a bilboardů mobilního operátora Verizon. Po čase, když licence na využití marketingu vypršela, byla všechna produktová reklama nahrazena generickými názvy tak, aby zapadly od bizarního světa od Remedy. Ideální řešení.

Pointa ale zůstává zajímavá. Herní průmysl hledá způsoby, jak financovat čím dál dražší vývoj, a pokud by nenápadná reklama pomohla udržet při životě klasické singleplayerové hry bez nutnosti cpát do nich mikrotransakce, možná nejde o úplně špatný kompromis. Musím ale potlačit vnitřního cynika, který už vidí, jak budou hry plné battle passů a mikrotransakcí, kde svému hrdinovi můžete koupit třeba obal na nejnovější iPhone.

Smarty.cz
Tagy:
James Bond
Zdroje:
Mark Darrah
Hry:
007: First Light
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer

Nejnovější články