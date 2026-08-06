Verze Minecraftu pro Switch 2 vyjde v říjnu
zdroj: Mojang

Verze Minecraftu pro Switch 2 vyjde v říjnu

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6. 8. 2026 10:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Minecraft dorazí na Nintendo Switch 2 už 27. října 2026. Studio Mojang zároveň potvrdilo možnost přenést uložené pozice z původní verze pro Switch. Update by měl být pro stávající majitele zdarma. Hlavní novinkou bude grafické vylepšení Vibrant Visuals, které se na Switchi 2 stane výchozím způsobem zobrazení. Přinese zdokonalené nasvícení, výraznější stíny a další vizuální efekty, které mají hranatému světu dodat modernější vzhled.

Portal Knights
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Úprav se dočká také Super Mario Mash-Up Pack, jenž je dostupný exkluzivně v konzolových verzích Minecraftu pro Nintendo. Jeho prostředí, postavy a další prvky budou přepracovány tak, aby naplno využívaly nové osvětlení Vibrant Visuals. Mojang zatím neupřesnil cenu samostatné verze ani podmínky digitálního upgradu. Další informace hodlá zveřejnit před říjnovým vydáním.

Smarty.cz
Tagy:
survival sandbox
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Minecraft
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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