Verze Minecraftu pro Switch 2 vyjde v říjnu

Minecraft dorazí na Nintendo Switch 2 už 27. října 2026. Studio Mojang zároveň potvrdilo možnost přenést uložené pozice z původní verze pro Switch. Update by měl být pro stávající majitele zdarma. Hlavní novinkou bude grafické vylepšení Vibrant Visuals, které se na Switchi 2 stane výchozím způsobem zobrazení. Přinese zdokonalené nasvícení, výraznější stíny a další vizuální efekty, které mají hranatému světu dodat modernější vzhled.
Úprav se dočká také Super Mario Mash-Up Pack, jenž je dostupný exkluzivně v konzolových verzích Minecraftu pro Nintendo. Jeho prostředí, postavy a další prvky budou přepracovány tak, aby naplno využívaly nové osvětlení Vibrant Visuals. Mojang zatím neupřesnil cenu samostatné verze ani podmínky digitálního upgradu. Další informace hodlá zveřejnit před říjnovým vydáním.