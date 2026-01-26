Utvořte budoucnost Dead by Daylight

Asymetrická hororovka Dead by Daylight letos oslaví desáté výročí. Milník pro úspěšnou hru, která v podpoře ani zdaleka nekončí. Dokonce aktuálně žádá fanoušky, aby pomohli utvořit alespoň část její budoucnosti.
Na oficiálních stránkách můžete u grimoáru hlasovat o podobě dalších přeživších a nového vraha. Jejich podobu vidíte v celé jejich portrétové kráse, zatímco krvelačná strana se prezentuje pouhou siluetou, z níž vyčtete řadu věcí. Minimálně to, že dvě z nich nabídnou andělskou tematiku.
The Grimoire is about to close! ?— Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) January 25, 2026
You have until tomorrow to cast your vote for this phase and choose between four different faces for the Survivor, and three silhouettes for the Killer.
Vote now ? https://t.co/OVTDAyxhgE pic.twitter.com/nB7ZSCNb5D
Až hlasování skončí, dá se očekávat, že zvolení budou součástí dalšího placeného balíčku. Tím dosud posledním byl Sinister Grace s operní zpěvačkou postiženou krutou kletbou a nadějnou mladou bubenicí. Zítra dorazí další spolupráce se Stranger Things s Eleven, Dustinem a krutým Vecnou.