Utvořte budoucnost Dead by Daylight

Asymetrická hororovka Dead by Daylight letos oslaví desáté výročí. Milník pro úspěšnou hru, která v podpoře ani zdaleka nekončí. Dokonce aktuálně žádá fanoušky, aby pomohli utvořit alespoň část její budoucnosti.

Na oficiálních stránkách můžete u grimoáru hlasovat o podobě dalších přeživších a nového vraha. Jejich podobu vidíte v celé jejich portrétové kráse, zatímco krvelačná strana se prezentuje pouhou siluetou, z níž vyčtete řadu věcí. Minimálně to, že dvě z nich nabídnou andělskou tematiku.

Až hlasování skončí, dá se očekávat, že zvolení budou součástí dalšího placeného balíčku. Tím dosud posledním byl Sinister Grace s operní zpěvačkou postiženou krutou kletbou a nadějnou mladou bubenicí. Zítra dorazí další spolupráce se Stranger Things s Eleven, Dustinem a krutým Vecnou.

