zdroj: Bungie

Oživený Marathon představuje herní třídy

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 1. 2026 10:16 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Marathon se po nešťastném představení na konci minulého roku znovu ukázal, aby tentokrát zanechal o poznání lepší chuť, která extrakční akci dává naději na úspěch. Jak to ale bude přesně fungovat? Na to si vývojáři posvítí v nové sérii videí.

První z nich vysvětluje, jak fungují tzv. Runner Shells. Jde o biosyntetická těla, do nichž se přenáší vaše vědomí a určují, za jakou herní třídu hrajete. Každá taková skořápka tak do vínku dostává trochu jiné schopnosti, které lze dále upravovat implantáty a jádry.

Při spuštění v nabídce najdete sedm typů specializovaných na hbitost, léčení, průzkum i akci. Výběr oblíbence vás nicméně vysloveně nelimituje. Existují způsoby, jak si herní styl vždy přizpůsobit a nakonec každá herní třída se bude chovat v rukách každého hráče trochu jinak. Kromě navýšení statistik si tak třeba namontujete ruku s vrtulí, která vás po vystřelení vynese do nebes.

Marathon se pokusí uchytit v průběhu března na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. U vydání ve studiu nicméně budou chybět někteří zaměstnanci včetně uměleckého ředitele Josepha Crosse.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

