Oživený Marathon představuje herní třídy

Marathon se po nešťastném představení na konci minulého roku znovu ukázal, aby tentokrát zanechal o poznání lepší chuť, která extrakční akci dává naději na úspěch. Jak to ale bude přesně fungovat? Na to si vývojáři posvítí v nové sérii videí.
První z nich vysvětluje, jak fungují tzv. Runner Shells. Jde o biosyntetická těla, do nichž se přenáší vaše vědomí a určují, za jakou herní třídu hrajete. Každá taková skořápka tak do vínku dostává trochu jiné schopnosti, které lze dále upravovat implantáty a jádry.
Při spuštění v nabídce najdete sedm typů specializovaných na hbitost, léčení, průzkum i akci. Výběr oblíbence vás nicméně vysloveně nelimituje. Existují způsoby, jak si herní styl vždy přizpůsobit a nakonec každá herní třída se bude chovat v rukách každého hráče trochu jinak. Kromě navýšení statistik si tak třeba namontujete ruku s vrtulí, která vás po vystřelení vynese do nebes.
Marathon se pokusí uchytit v průběhu března na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. U vydání ve studiu nicméně budou chybět někteří zaměstnanci včetně uměleckého ředitele Josepha Crosse.