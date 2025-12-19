Další změna v Bungie. Před vydáním Marathonu odchází umělecký ředitel

Marathon se před pár dny po odkladu na neurčito znovu přihlásil o slovo s březnovým datem vydání a překvapivě na nový pokus zapůsobil lépe. Novinka od Bungie po útrapách s prvotním představením i přes napětí ve studiu zvýšila své šance na úspěch, jenom u toho už nebude její umělecký ředitel.
Joseph Cross svůj odchod ze studia oznámil na sociálních sítích. Později webu Kotaku potvrdil, že jeho odchod je dobrovolný a člověk, který lvím podílem stojí za zajímavou vizuální podobou extrakční akce, zůstává pyšný na svůj díl práce i na celý tým.
„Jsem nesmírně hrdý na vizuální svět, který jsme pro Marathon vytvořili. Získat podporu v takovém měřítku pro něco tak jiného je vzácné a umělecký tým Bungie je nejlepší v oboru. Budu si hru užívat jako fanoušek spolu s vámi všemi. Velké díky všem, kteří nás po celou dobu podporovali,“ napsal Cross na platformě X.
Výtvarník v Bungie pracoval řadu let jako vedoucí oddělení konceptů na Destiny, aby následně na nějakou chvíli ze studia odešel. V roce 2020 se vrátil, aby pomohl vytvořit vizuální styl Marathonu, který interně nazývají komiksovým realismem.
Už dříve popisoval, že v něm na jedné straně stojí zjednodušený univerzální designový jazyk, výrazný design, barevné prvky a omezené množství materiálů, zatímco na druhé vidíte realistické proporce a funkční měřítko podporují uvěřitelnost. Na těchto pilířích stále stojí i aktuální estetika, která ale z nového vývojářského deníčku působí přeci jen trochu temněji.
Zároveň je potřeba připomenout, že k vizuální stránce hry se váže i jedna kontroverze. Studio dle všeho ve hře neoprávněně použilo assety od nezávislé umělkyně. Tým přiznal chybu a údajně zavedl přísnější kontroly. Problém ale je, že nešlo o první podobný prohřešek. Podobná situace nastala už u Destiny 2.
Jestli i tento přešlap stál za Crossovým odchodem ze studia, to se zřejmě přesně nedovíme. Naopak o kvalitách finálního produktu se přesvědčíme v březnu, kdy Marathon vyjde na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.