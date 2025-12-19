Další změna v Bungie. Před vydáním Marathonu odchází umělecký ředitel
zdroj: Bungie

Další změna v Bungie. Před vydáním Marathonu odchází umělecký ředitel

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Marathon
Marathon
Marathon
Galerie

Marathon se před pár dny po odkladu na neurčito znovu přihlásil o slovo s březnovým datem vydání a překvapivě na nový pokus zapůsobil lépe. Novinka od Bungie po útrapách s prvotním představením i přes napětí ve studiu zvýšila své šance na úspěch, jenom u toho už nebude její umělecký ředitel.

Joseph Cross svůj odchod ze studia oznámil na sociálních sítích. Později webu Kotaku potvrdil, že jeho odchod je dobrovolný a člověk, který lvím podílem stojí za zajímavou vizuální podobou extrakční akce, zůstává pyšný na svůj díl práce i na celý tým.

„Jsem nesmírně hrdý na vizuální svět, který jsme pro Marathon vytvořili. Získat podporu v takovém měřítku pro něco tak jiného je vzácné a umělecký tým Bungie je nejlepší v oboru. Budu si hru užívat jako fanoušek spolu s vámi všemi. Velké díky všem, kteří nás po celou dobu podporovali,“ napsal Cross na platformě X.

zdroj: Bungie

Výtvarník v Bungie pracoval řadu let jako vedoucí oddělení konceptů na Destiny, aby následně na nějakou chvíli ze studia odešel. V roce 2020 se vrátil, aby pomohl vytvořit vizuální styl Marathonu, který interně nazývají komiksovým realismem. 

Už dříve popisoval, že v něm na jedné straně stojí zjednodušený univerzální designový jazyk, výrazný design, barevné prvky a omezené množství materiálů, zatímco na druhé vidíte realistické proporce a funkční měřítko podporují uvěřitelnost. Na těchto pilířích stále stojí i aktuální estetika, která ale z nového vývojářského deníčku působí přeci jen trochu temněji.

Destiny 2
Novinky
Bungie údajně začíná vyvíjet Destiny 3. Zastaví odliv hráčů dvojky?

Zároveň je potřeba připomenout, že k vizuální stránce hry se váže i jedna kontroverze. Studio dle všeho ve hře neoprávněně použilo assety od nezávislé umělkyně. Tým přiznal chybu a údajně zavedl přísnější kontroly. Problém ale je, že nešlo o první podobný prohřešek. Podobná situace nastala už u Destiny 2.

Jestli i tento přešlap stál za Crossovým odchodem ze studia, to se zřejmě přesně nedovíme. Naopak o kvalitách finálního produktu se přesvědčíme v březnu, kdy Marathon vyjde na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Kotaku, Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2

Nejnovější články