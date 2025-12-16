Marathon znovu na scéně. Nový dokument vypadá skvěle, kde předtím udělal marketing chybu?
Marathon znovu na scéně. Nový dokument vypadá skvěle, kde předtím udělal marketing chybu?

Zmrtvýchvstání značky Marathon je jeden velký PR průšvih. Extrakční střílečka se svéráznou estetikou už zažila jeden odklad na neurčito potom, co byl zájem o hru takřka nulový a nálada v Bungie je na bodě mrazu. Hra se teď připomíná 20minutovým dokumentem, který detailně přibližuje její vizi a... nevypadá vůbec špatně. Proč nám tohle studio neukázalo při oznámení a místo toho vypadala jako jedna hra z mnoha v čím dál populárnějším extrakčním žánru?

 

Do vydání už není tak daleko, konkrétně do března příštího roku. Multiplayerové hry nemají na růžích ustláno a z Marathonu může být stále propadák, který Bungie srazí vaz. Obzvlášť když se potýkají s nezájmem i u Destiny 2. Výprava na planetu ve sluneční soustave Tau Ceti ale může přinést svěží vítr do PvPvE stříleček, zejména pro milovníky temných sci-fi příběhů.

Hra se totiž odehrává v troskách zaniklé lidské kolonie na Tau Ceti IV, kde se ujmete role tzv. Runnerů – bio-kybernetických bytostí, které se vydávají do nehostinného prostředí za kořistí. Jak je v žánru zvykem, na papíře je cíl jasný: sebrat cenný loot a dostat se živí zpět na stanici. V cestě stojí nepřátelské jednotky UESC, ostatní hráči i samotné prostředí, které je nevyzpytatelné a smrtící.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

Jednotlivé lokace budou odstupňované obtížností. Zatímco úvodní zóna Perimetr slouží jako tréninkový prostor, vysněná opuštěná koloniální loď Marathon je už endgame lokací s raidovými mechanismy, silnými nepřáteli a extrémně cennými artefakty, pro které je nejeden Runner ochotný zradit i svůj tým. Vedle toho se podíváme do anomálních bažin nebo předsunuté vojenské základny UESC.

Od alfy, která v hráčích nezanechala příliš pozitivních dojmů, Bungie zapracovali na celé řadě změn a inspirovali se i u konkurence. Do hry přibyl proximity chat, který umožňuje komunikaci a uzavírání dočasných spojenectví přímo v terénu. Novinkou pak bude i samostatná fronta pro sólo hraní, podobně jako v Arc Raiders, kde je rovnoměrnější vyvážení sil a výrazně nižší potenciál pro lov osamělých hráčů sehranými skupinkami. Zároveň se zapracovalo i na vizuálu, který divokou pestrobarevnou stylizaci vyměnil za temnější a uvěřitelnější sci-fi zasazení.

Vydání Marathonu je plánováno na březen 2026. Cena by se měla pohybovat kolem sympatických 40 eur. Po úvodní skepsi musím ale říct, že nová podoba Marathonu se mi líbí výrazně víc a povedlo se jí ve mně zažehnout plamínek zájmu.

