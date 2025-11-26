Bungie údajně začíná vyvíjet Destiny 3. Zastaví odliv hráčů dvojky?
zdroj: Foto: Bungie

Bungie údajně začíná vyvíjet Destiny 3. Zastaví odliv hráčů dvojky?

PlayStation 4 PC Xbox One Stadia

26. 11. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vír spekulací opět začal kroužit okolo budoucnosti série Destiny. Podle dvojice dlouhodobě spolehlivých insiderů Bungie začíná pracovat na Destiny 3. Projekt má být ve velmi rané fázi vývoje. Informace se objevila na sociálních sítích a rychle se začala šířit komunitou, která už delší dobu vyhlíží nový díl dříve velmi populární sci-fi střílečky.

Destiny 2: Renegades
Jako první na novinku upozornil účet Bungie_Leaks, který sice s úniky dříve přestal kvůli možným právním komplikacím, v tomto případě ale pouze přeposlal informace od jiného zdroje. Ten kromě Destiny 3 zmiňuje i projekt označovaný jako Destiny 2 Classic, jehož vývoj měl dostat zelenou a údajně úzce souvisí s nedávným odkladem plánů na další dodatečný obsah pro dvojku.

O několik hodin později se k celé záležitosti vyjádřil také insider známý jako Colony Deaks, který informace od Bungie_Leaks potvrdil. Podle něj je Destiny 3 opravdu na začátku: „Ano, Destiny 3 je ve velmi rané fázi vývoje. O této informaci víme už několik týdnů a čekali jsme, až nastane vhodná chvíle o ní mluvit,“ uvedl s tím, že další detaily mají přijít až v následujících měsících.

Destiny 2: The Final Shape
Destiny 2
Destiny 2
Galerie

Destiny 2 se mezitím potýká s výrazným úbytkem aktivních hráčů, což se projevilo i na Steamu po vydání datadisku Edge of Fate. Pokles zájmu se promítl i do hospodaření Bungie – studio letos zasáhl výrazný odpis ze strany mateřské Sony kvůli slabším prodejům. V komunitě přitom už delší dobu převládá názor, že zájem o značku může znovu podnítit pouze plnohodnotné pokračování, nikoli další příliv sezón a datadisků.

Není to přitom poprvé, co se o Destiny 3 mluví. První spekulace se objevily už v roce 2018, další pak loni před vydáním rozšíření The Final Shape, které uzavřelo dekádu boje světla a temnoty. Tehdy však protřelý herní novinář Jason Schreier uvedl, že se na žádném třetím díle nepracuje. Bungie místo toho měl zaměstnávat jiný projekt s krycím jménem Payback, který byl ale nakonec zrušen. Studio se tehdy vydalo cestou menších rozšíření, což se ale podle všeho neukázalo jako dlouhodobě úspěšná strategie.

I pokud jsou úniky pravdivé, Destiny 3 má před sebou ještě hodně dlouhou cestu. Vývoj AAA titulů dnes běžně trvá řadu let, konkrétních informací se tak můžeme dočkat i za tři až pět let, natož pak samotné hry. Do té doby bude Bungie zřejmě nadále podporovat Destiny 2, které už 2. prosince dostane nové rozšíření Renegades ve spolupráci se Star Wars. Kromě toho chystá také návrat další sci-fi střílečky v podobě Marathonu, i tento projekt ale provázejí vážné problémy a obavy o jeho dokončení.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS
Zdroje:
Bungie, Bungie_Leaks, Colony Deaks
Hry:
Destiny 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
